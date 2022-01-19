賈靜雯猜《華燈》兇手險爆雷　虧修杰楷不夠持久

賈靜雯今（19）日出席德國健身科技產品上市發表會，老公修杰楷在《華燈初上》被猜是兇手，賈靜雯差點爆雷：「我知道不是他，他一看就是壞蛋，兇手一定不會是他啊。」她之前這樣跟老公講時，修杰楷聽了表情冷淡，她還對老公來一記回馬槍：「該不會真的是你吧？」
記者羅凌筠/台北報導
2022-01-19 19:42:37
談到印象最深刻的角色，賈靜雯選李李仁，「我還馬上傳訊息給陶子姊說真的很驚豔，雖然只有短短一點點戲，但跟他本人就不像，他演得很好很自然，很想揍他。」賈靜雯也覺得劉品言演得不錯，對於網友認為她很適合演出，賈靜雯笑說：「我想知道我能演什麼？」經紀人說「阿季」，她說：「都可以啊，還滿好玩的。」
修杰楷拍攝新戲，被隋棠爆料在苗栗外宿時心花怒放，很享受3天的自由，賈靜雯說：「他都表現一副喜歡在家的樣子，我要回家問他到底哪個是真的他？」說笑歸說笑，賈靜雯很鼓勵修杰楷多跟朋友聚聚，「因為他在家裡很多意見，我也需要自己的時光。」所謂意見是指賈靜雯東西太多，衣帽間沒有「斷捨離」3個字，「他說如果丟了我東西，我也不知道。」
維持體脂21%的賈靜雯，和老公一起健身8年，她笑說：「我覺得夫妻不能一起運動，就跟做菜一樣。」因為修杰楷「持久性不夠」，她大笑解釋，男生肌群比較大塊，瑜伽是男生不太習慣的運動，要放鬆再訓練，發力點也不一樣，老公做了瑜伽才嚇到，「怎麼可能會那麽痠？」