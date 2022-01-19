坎城影帝、影后不藏了　攜手揭發電影圈勁爆黑幕

黑色幽默喜劇電影《瘋狂競賽片》（Official Competition）集結《東方快車謀殺案》潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）、《殺手保鑣2》安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）、《超榮譽市民》奧斯卡馬丁尼茲（Oscar Martinez），三位西班牙重量級影后影帝首度同框演出，這也是潘妮洛普跟安東尼奧繼電影《痛苦與榮耀》橫掃歐美多項大獎後再度聯袂，坎城影帝、影后的搭配讓粉絲們相當期待。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-19 19:58:41
《瘋狂競賽片》光電影海報就很有戲，三人三色看起來檯面下暗潮洶湧，圍繞片名象徵勝利的桂冠竟然「落漆」，直接點破故事的走向注定滑稽並且詭譎多變。預告片更是趣味十足，可以看出潘妮洛普在裡面詮釋的導演角色有多瘋狂，她用塑膠膜把演員包起來，讓他們眼看自己獲獎的獎座被輾碎，並且跟富翁女兒一角在一堆麥克風收音下示範高超熱吻戲，讓兩個男主角知道什麼才叫「接吻」，聽覺跟視覺衝擊得兩人都驚呆了。
安東尼奧班德拉斯跟奧斯卡馬丁尼茲在戲裡不斷掀起一波又一波的正面衝突，對罵得相當激烈，所謂王不見王。演藝圈裡不只女星明爭暗鬥激烈，男星鬥爭起來也相當精彩，像馮迪索（Vin Diesel）跟巨石強森（Dwayne Johnson）因為合作《玩命關頭》系列因此有了心結還互相放話、周潤發跟郭富城來台宣傳《無雙》因時間錯開，不合傳聞甚囂塵上，成為影迷茶餘飯後的話題。
電影描述一位億萬富豪為了想留名青史決定出資拍一部偉大的電影，一切都要高規格，讓大家知道他是幕後金主，因此首先找來獲獎無數的導演蘿拉奎瓦斯（潘妮洛普克魯茲 飾演），她邀請兩位重量級、但又大頭症極為嚴重的兩位男演員，好萊塢風流國際巨星菲力斯里維洛（安東尼奧班德拉斯 飾演）和偏激的大師級劇場演員伊凡托瑞斯（奧斯卡馬丁尼茲 飾演），兩人都是傳奇人物，但個性卻格格不入，導演在跟兩位演員排戲的過程中常天馬行空地不按牌理出牌，這組獎盃鑲金破表的藝術家們明顯無法共事，每個人都超級有才華，但都非常自大看不起對方，又想藉由這部電影到達事業巔峰，因此引發出一連串的笑料。