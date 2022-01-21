一秒飛京都！去陽明山吃「庭園造景」 豆留森林飄仙氣
cama café品牌旗艦店豆留森林太強了！全新2022年春節限定「春遊花季」菜單，竟然讓大家不只一秒飛京都，還把陽明山「庭園造景」拿來吃？優雅上桌的「甜點庭園 ‧ 藝伎雙人午茶組」，儼然是一幅大師出手的山林美景，定睛一看，崎嶇小山丘、斜躺的橫竹與青苔石，竟然都是主廚自製的甜點，共藏有八個巧思濃縮成庭園造景。
記者蕭涵云/台北報導
2022-01-21 08:30:00
以為在米其林餐廳才看得見的精湛料理，沒想到在陽明山上的CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林現蹤。這座建於昭和十二年的日式歷史建築，擁有600坪的自然庭院，一年四季被不同美景環抱，被形容為一秒飛京都的最美咖啡秘境。
豆留森林坐擁雲霧縹緲的陽明山，催生以景入菜的概念，主廚自製的提拉米蘇、竹林巴斯克、哥倫比亞蛋塔、森林大福共八款經典甜品，化作一方奇岩異石，沉靜帶著禪意，彷彿將地景微縮於眼前，搭配尋豆師精選頂級藝伎手沖咖啡，簡直自帶仙氣。
1月29日至2月6日間春節期間，同樣搭配藝伎手沖咖啡，將再豐盛推出雙人春遊套餐，暢銷的蒜香辣味牛排義大利麵、煎烤鱸魚青醬燉飯，全新北歐燻鮭魚奶油菠菜或法式松露蛋的布里歐，走春還能大飽五感之福。
點購桌邊極精品手沖系列任一商品，即可獲得「祈福御守」乙張。2/7～4/30期間凡持「祈福御守」至門市單筆消費滿NT$500元，即獲贈「藝伎和風焦糖布丁」乙個。春節營業時間稍有變動，欲嚐良辰美景別忘了預定後再前往。