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學測明日登場！試場下午開放2小時　防疫規定一次看

▲ 111年學測21日連3天登場！今（20）日下午2至4時試場開放在外查看。（圖／NOWnews資料圖片）
▲ 111年學測21日連3天登場！今（20）日下午2至4時試場開放在外查看。（圖／NOWnews資料圖片）

編輯中心／綜合報導

2022-01-20 09:53:26｜2022-01-20 09:54:05

111學年度學科能力測驗明日登場，本屆共有11萬6465人報考，今（20）日下午2至4時開放考生到試場外查看，但不得入內，且須遵守防疫規定量體溫、戴口罩；考試當天，考場採單一動線進出，每場人數從42人降為36人，考生需全程配戴口罩應試，不開放親友陪考。

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今年學測將在1月21日至23日登場，據統計，共有11萬6465人報考，全國共有33個考區、91個分區，共計3377間試場。

大考中心表示，今年因應新冠肺炎疫情，將每間試場人數從42人降為36人，考場採單一動線進出，進入試場前，需先消毒雙手、量測體溫，全員皆需戴口罩，僅開放身心障礙、重大傷病或突發傷病考生可申請親友陪考；非考試期間，考生可在原試場休息，並使用隔板用餐。

此外，因本土疫情延燒，教育部在接獲居家隔離、居家檢疫考生通報後，已在4個考試分區設置好隔離試場，台北、新北各有2所備援學校，桃園增設4所、新竹增設1所。

大考中心提醒，考生當天記得攜帶個人識別證及有效證件正本才可入場，若為隔離者，不得私自參加考試，否則最重取消考試資格；若在考試期間確診，不能繼續應試也不得補考，可選擇其他申請入學方式補救。（編輯：林莞茜）

▲教育部說明學測防疫措施。（圖／指揮中心）
▲教育部說明學測防疫措施。（圖／指揮中心）

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