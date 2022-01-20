本土疫情抑制大額消費意願 近6成民眾估今年通膨逾2%
國泰金控今（20）日公布今（2022）年1月國民經濟信心調查結果，景氣展望指數走升，股市樂觀情緒與風險偏好皆提高，有83%民眾認為2022年經濟成長率會達到2%以上，但本土疫情抑制大額消費意願，更有59%的民眾預期2022年通貨膨脹率高於2%。
記者顏真真/台北報導
2022-01-20 10:01:56
國發會最新公布去年11月景氣對策信號維持紅燈，領先指標與同步指標皆上揚，而根據國泰金公布的今年1月國民經濟信心調查結果也發現，景氣展望指數上升至17.5（12月為4.6），現況指數走揚至26.6（12月為12.8）；民眾薪資上漲預期指數走高至16.2（12月為13.2），創調查以來新高，大額消費意願指數則小幅下滑至11（12月為11.6），近期本土疫情升溫抑制民眾消費意願。
此外，主計總處估計2022年經濟成長4.15%，國泰金調查結果顯示，民眾對於2022年台灣經濟成長率的平均預期值為3.44%，83%民眾認為2022年經濟成長率會達到2%以上，而民眾對於2022年平均通膨預期值為2.24%，預期2022年通貨膨脹率高於2%的民眾比例為59%。
由於2021年上市櫃企業營收創新高，民眾對股市的樂觀情緒與風險偏好則都上揚。國泰金的1月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數走高至24.7（12月為11.9），風險偏好指數亦上升至19.9（12月為15.2）。