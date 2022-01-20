NBA／痛批Irving決定太自私　名人堂球星：你讓隊友失望

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對於年輕球迷來說，Bing這個名字有些陌生，不過他可是活塞隊史上的傳奇人物，生涯首年就以20分4.1助攻4.5籃板摘下新人王，1968年榮膺得分王，7次入選全明星陣容，3次入選NBA最佳陣容，被選為NBA 50大和75大巨星之一，球衣也被活塞給退役。
退役後的Bing經營鋼鐵公司，成為一名非常成功的商人，2009年還當選底特律市長，政商生涯都相當傑出。而曾經在球場上留下輝煌成就的他，也指責Irving沒有為球隊多想。
Bing在接受《雅虎體育》記者Vincent Goodwill採訪時，直言自己尊重Irving的立場，但還是對此感到有些失望，「籃球畢竟是一項團隊運動，而你讓隊友們失望了。」
「我尊重你所持的立場，但你讓我們陷入難堪的境地。」Bing直言Irving做為一名籃球員應該要為爭冠而努力，但你卻為了自己的事情影響的球隊。
他點出一個重點是，當初籃網組成「三巨頭」時，他和Kevin Durant、James Harden應該都是為了冠軍而來的，但Irving卻仍想著自己，沒有以團隊為第一，「我認為這也給年輕人傳遞了一個很不好的信號。你身在一支球隊中，就得盡你所能去幫助隊友們，他卻反其道而行之。」