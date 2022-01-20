春水堂大杯珍奶漲價10元賣190元 兩款牛肉麵大漲50元
百物都漲，現在連小吃飲料都擋不住了！號稱世界珍珠奶茶發源地、國內知名連鎖餐飲春水堂，從一月起悄悄漲價，招牌大杯珍珠奶茶上漲10元，一杯售價來到190元，兩款人氣牛肉麵「御品牛肉麵」及「半筋半肉番茄牛肉麵」更是一口氣上漲50元，售價來到250元及260元，一口氣調漲23~25%，庶民小吃如今看來也是貴松松。
記者張勵德/綜合報導
2022-01-20 10:05:36
這波調整中，除了大杯珍珠奶茶調漲10元以外，小杯珍奶也漲5元來到100元。另外多個品項也有調整售價。
根據春水堂官網記載，春水堂創立於1983年5月20日，發跡於台中四維街，最初名為「陽羨茶行」，販售當時台灣茶界前所未見的冷飲茶，首創以雪克器搖製茶飲技術，把傳統熱茶變成冰涼甜茶，搖出第一杯「泡沫紅茶」。後來當時四維店店長、如今已是春水堂商品部茶總監的林秀慧，在1986年去市場採買食材時，把「粉圓」帶回店內煮食，與冰奶茶、檸檬紅茶融合調配，創造出世界上第一杯珍珠奶茶。
目前春水堂在台灣、香港、日本皆有分店，台灣現有在北中南共55家分店，日本18家、香港9家，不只販售茶飲也有餐點，成為複合式餐飲店。