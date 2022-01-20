COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

春水堂大杯珍奶漲價10元賣190元　兩款牛肉麵大漲50元

▲國內知名連鎖餐飲店「春水堂」1月起漲價，招牌珍珠奶茶大杯上漲10元，一杯就要價190元。（圖／翻攝春水堂官網）
▲國內知名連鎖餐飲店「春水堂」1月起漲價，招牌珍珠奶茶大杯上漲10元，一杯就要價190元。（圖／翻攝春水堂官網）

記者張勵德/綜合報導

2022-01-20 10:05:36

百物都漲，現在連小吃飲料都擋不住了！號稱世界珍珠奶茶發源地、國內知名連鎖餐飲春水堂，從一月起悄悄漲價，招牌大杯珍珠奶茶上漲10元，一杯售價來到190元，兩款人氣牛肉麵「御品牛肉麵」及「半筋半肉番茄牛肉麵」更是一口氣上漲50元，售價來到250元及260元，一口氣調漲23~25%，庶民小吃如今看來也是貴松松。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這波調整中，除了大杯珍珠奶茶調漲10元以外，小杯珍奶也漲5元來到100元。另外多個品項也有調整售價。

▲號稱搖出世界第一杯珍奶的春水堂，招牌珍珠奶茶從1月起漲價，大杯調漲10元，小杯漲5元。（圖／翻攝春水堂臉書）
▲號稱搖出世界第一杯珍奶的春水堂，招牌珍珠奶茶從1月起漲價，大杯調漲10元，小杯漲5元。（圖／翻攝春水堂臉書）
根據春水堂官網記載，春水堂創立於1983年5月20日，發跡於台中四維街，最初名為「陽羨茶行」，販售當時台灣茶界前所未見的冷飲茶，首創以雪克器搖製茶飲技術，把傳統熱茶變成冰涼甜茶，搖出第一杯「泡沫紅茶」。後來當時四維店店長、如今已是春水堂商品部茶總監的林秀慧，在1986年去市場採買食材時，把「粉圓」帶回店內煮食，與冰奶茶、檸檬紅茶融合調配，創造出世界上第一杯珍珠奶茶。

目前春水堂在台灣、香港、日本皆有分店，台灣現有在北中南共55家分店，日本18家、香港9家，不只販售茶飲也有餐點，成為複合式餐飲店。

▲春水堂販售的御品牛肉麵，一口氣漲價50元，一碗要價250元。（圖／翻攝春水堂臉書）
▲春水堂販售的御品牛肉麵，一口氣漲價50元，一碗要價250元。（圖／翻攝春水堂臉書）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀