特企／YAMAHA路上未來戰鬥機　EMF限量上市！

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相對於著重日常通勤的一般車款，做為YAMAHA 的原創之作，「EMF」車款主打三大特色：獨特造型、高效直接加速以及高自主性的改裝特性，成為無可取代也是最值得收藏的車款。初見EMF，很難不被車輛剛冷硬派的造型所吸引。台灣山葉機車工業總經理奧谷賢宏表示：「在以滿足「日常使用」為主流的市場中，我們注意到了訴求「樂趣」這塊領域的開拓。全新的電動車商品EMF正是在這樣的市場訴求下所開發出來的。」
只屬於雙輪玩家的個性商品
為了成為能被收藏的逸品，同時強調騎乘時的個人魅力與玩樂，「EMF」特別打造只適合單人騎乘的極短車身，取消後座腳踏座及後握把。車輛獨特的簍空尾部設計，給予更多視覺刺激。充滿冷冽凝視感的頭燈加上極小化尾燈，也讓「 EMF 」成為路上的唯一焦點。而在改裝部品方面，則以提供大人珍藏的概念來開發，讓消費者能隨自己的喜好組合出獨有的 Style 。
搭載馳騁未來的強勁能量
限量典藏「EMF」車款採用全新開發高剛性兼具輕量化車架，透過動力調校提供無以倫比的騎乘加速度，超乎想像的操控性能，不論是直線衝刺、轉彎加速都能為騎乘者帶來「 FUN RIDING 」的感受。除了速度的極致展現加上充滿個人特色的改裝能量， EMF 車款還採用了全 LED智慧儀表、全新App「Y Connect TWN for EV」以及NFC鑰匙卡等科技感十足的配備，進行多種個性化設定，展現個人風格。
限量預約試乘及預購活動資訊
即日起至1/21 23:59 民眾可上 EMF 專屬活動網站 (https://emfcampaign.com/) 登記報名參加1/22(六)台中麗寶卡丁車場EMF試乘活動，名額有限，先搶先贏。
即日起至3/31日前預購EMF，即可享上市優惠價 NT$99,800元，前100名車主加碼贈送原廠 5件組（建議售價 NT$12,900），前200名車主還可獲得NFT EMF實車模型好禮。