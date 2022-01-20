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Google Play推出自家「模擬器」　用電腦邊玩手遊邊追劇

▲手遊佔全球遊戲市場一半以上動能，不過台灣有不少玩家習慣透過Android模擬器，轉移至PC筆電遊玩，Google Play今（20）日宣布推出自家模擬器「Google Play遊戲」測試版。（圖／取自Shutterstock）
▲手遊佔全球遊戲市場一半以上動能，不過台灣有不少玩家習慣透過Android模擬器，轉移至PC筆電遊玩，Google Play今（20）日宣布推出自家模擬器「Google Play遊戲」測試版。（圖／取自Shutterstock）

記者黃韻文/綜合報導

2022-01-20 12:13:56

遊戲平台Google Play今（20）日宣布，看好台灣玩家慣用Android模擬器玩手遊，將首度推出「Google Play遊戲」測試版，滿足玩家橫跨手機、平板筆電、PC裝置和Chromebook的遊玩需求，目前已可體驗20多款遊戲，該服務率先在台灣、韓國、香港3大市場上線。藉由Google自行推出的「模擬器」，將能在PC端體驗更流暢的遊戲服務，並發揮Gmail一鍵登入的優勢，便於多裝置切換，讓玩家能無縫接軌玩遊戲。

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Google台灣業務副總經理蔡逸民表示，手遊佔全球遊戲市場一半以上動能，其中55%手遊支出來自亞洲市場，尤其台灣手遊市值更是名列前茅，每月付費玩家營收排名全球第3，蔡逸民提到：「願意付錢的玩家，付費能力非常高，高產值帶動台灣手遊的發展機會。」

▲台灣手遊每月付費玩家營收排名全球第3。（圖／取自Shutterstock）
▲台灣手遊每月付費玩家營收排名全球第3。（圖／取自Shutterstock）
Google Play觀察到台灣手遊可見兩大切入角度，其一是大規模的數位內容轉譯，例如《一拳超人》、《灌籃高手》、《哈利波特》改編的遊戲，另外則是小而巧的獨立遊戲製作，像是《人生畫廊》、《返校》，都有不錯的表現成績。

但相對來說，台灣手遊也有兩大發展痛點，面對極為競爭的遊戲市場，遊戲的生命週期愈來愈短，呈現高汰換率，對於玩家低忠誠度，遊戲商經常面臨花了很久的時間開發，但上架沒幾個月就被玩家遺忘的窘境。

為了協助遊戲商發展、增加玩家黏著度及體驗，Google Play今（20）日宣布「Google Play遊戲」測試版正式在台推出，該項服務全球僅台灣、韓國、香港率先上線，正是看好台灣玩家使用Android模擬器的時長，佔據整體遊戲時間達15%，名列全球第一；而使用模擬器玩前10大熱門手遊的時間甚至高達 35%。

看準玩家對於「模擬器」的需求，Google Play決定自行推出，讓玩家可在PC端或筆電透過「Google Play 遊戲」應用程式，下載遊玩手遊，體驗更流暢的遊戲服務，且能透過Gmail一鍵登入，便於在多個裝置連動使用，同步各裝置上的進度和遊戲資料庫，讓玩家「無縫接軌」玩遊戲。

Google台灣業務副總經理蔡逸民表示，新服務對玩家來說可分3大面向，對重度玩家而言，可用家中的大螢幕、音響，透過更好的設備體驗手遊聲光效果；普通玩家則是在手機和電腦之間更便於切換，增加不同裝置的遊戲時間；對輕度玩家來說，當在電腦上用模擬器玩手遊時，就能邊玩邊做其他事情，像是利用追劇、看YT空檔玩一下手遊。

而對手遊開發商來說，「Google Play遊戲」測試版可望拓展更多發展利基，除了無縫接軌切換裝置，提供玩家更好的遊戲體驗與品質，另一方面，Google一向重視遊戲交易安全，因此對玩家來說，手遊搬到模擬器上依然可以放心遊玩，並透過模擬器增加玩家對遊戲的黏著度，延續遊戲生命週期。
 

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