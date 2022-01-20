Google Play推出自家「模擬器」　用電腦邊玩手遊邊追劇

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Google Play觀察到台灣手遊可見兩大切入角度，其一是大規模的數位內容轉譯，例如《一拳超人》、《灌籃高手》、《哈利波特》改編的遊戲，另外則是小而巧的獨立遊戲製作，像是《人生畫廊》、《返校》，都有不錯的表現成績。
但相對來說，台灣手遊也有兩大發展痛點，面對極為競爭的遊戲市場，遊戲的生命週期愈來愈短，呈現高汰換率，對於玩家低忠誠度，遊戲商經常面臨花了很久的時間開發，但上架沒幾個月就被玩家遺忘的窘境。
為了協助遊戲商發展、增加玩家黏著度及體驗，Google Play今（20）日宣布「Google Play遊戲」測試版正式在台推出，該項服務全球僅台灣、韓國、香港率先上線，正是看好台灣玩家使用Android模擬器的時長，佔據整體遊戲時間達15%，名列全球第一；而使用模擬器玩前10大熱門手遊的時間甚至高達 35%。
看準玩家對於「模擬器」的需求，Google Play決定自行推出，讓玩家可在PC端或筆電透過「Google Play 遊戲」應用程式，下載遊玩手遊，體驗更流暢的遊戲服務，且能透過Gmail一鍵登入，便於在多個裝置連動使用，同步各裝置上的進度和遊戲資料庫，讓玩家「無縫接軌」玩遊戲。
Google台灣業務副總經理蔡逸民表示，新服務對玩家來說可分3大面向，對重度玩家而言，可用家中的大螢幕、音響，透過更好的設備體驗手遊聲光效果；普通玩家則是在手機和電腦之間更便於切換，增加不同裝置的遊戲時間；對輕度玩家來說，當在電腦上用模擬器玩手遊時，就能邊玩邊做其他事情，像是利用追劇、看YT空檔玩一下手遊。
而對手遊開發商來說，「Google Play遊戲」測試版可望拓展更多發展利基，除了無縫接軌切換裝置，提供玩家更好的遊戲體驗與品質，另一方面，Google一向重視遊戲交易安全，因此對玩家來說，手遊搬到模擬器上依然可以放心遊玩，並透過模擬器增加玩家對遊戲的黏著度，延續遊戲生命週期。