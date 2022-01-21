八點檔男星正宮、小三住同棟樓　婚外情差點曝光

民視八點檔《黃金歲月》劇情如火如荼展開，昨（19）晚播出爆點連連，劇中苗真邀閨密同時也是老公王燦的小三羅巧倫搬到自家樓下，開大門讓老公方便偷情，也讓觀眾捏了一把冷汗。另一方面，蘇晏霈受邀跟男友媽媽陳夙雰一起用餐，不料竟在停車場搶了對方車位，而智慧化解尷尬也讓收視一開盤創下平均收視5.04，最高一分鐘5.8，全劇超過175萬人收看，坐穩收視冠軍。
娛樂中心/綜合報導
2022-01-21 00:00:00
蘇晏霈表示自己看了播出也覺得很逗趣好玩，尤其搶車位那一段劇情，很開心劇組找來帥氣的車讓她駕駛，但平常沒有搶過別人車位，倒是有一次在市區工作，好不容易找到停車位，結果被一輛逆向而來的車子搶走，讓她當場爆氣，原本想搖車窗理論，發現對方下車一群人，而且疑似黑道兄弟，只好默默再把車開走。
被男友媽媽說是黑道老大的女兒，不適合自己的兒子，蘇晏霈說「只要阿姨給時間好好認識我爸，也好好認識我，就會發現我們不是壞人！」，而巧妙化解男友媽媽的話，讓觀眾看播出留言說要「這招好用要筆記下來」，過年可以來對付不講理的長輩。蘇晏霈感謝劇本寫得很好，但如果是她也會這樣處理，假如遇到長輩說的話很刺耳，但一定要有禮貌的回應，這時候就要四兩撥千斤，總之不能讓長輩生氣、又能化解話題。
《黃金歲月》王燦跟外遇對象羅巧倫因為女方父親的反對，而被趕出家門，兩人的感情線也創造不少話題，甚至有觀眾說「他們是可憐的，在不對的時間遇到對的人」。而兩人昨晚在樓梯間偷情，王燦表示現在看到劇本寫在樓梯拍攝就害怕，好像隨時都要滾樓梯，他笑說還好現在回家有電梯搭，不然真的有陰影。（編輯：薛羽彤）