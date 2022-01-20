少女時代徐玄「藏成人玩具」！在公園《解禁》調情男偶像
南韓18禁同名漫畫改編的SM題材電影《解禁男女》將於春節後上映，該片預告釋出，總是給人乖乖牌、清純形象的「少女時代」徐玄，這次變成「慾女」，對李濬榮使出各種情趣道具「調教」，包含手銬、繩縛、打狗調教鞭樣樣來！
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-20 14:54:29
徐玄近年積極從歌手轉型演員，第一次主演電影就豁出去，在《解禁男女》變身為冷酷慾女「鄭智宥」，李濬榮飾演有SM性癖好的「鄭智厚」，他把購買的SM用品寄到公司，卻被徐玄誤收快遞，因此讓她發現李濬榮的特殊性向，兩人因此展開浪漫搞笑卻又火辣勁爆的戀情。
《解禁男女》預告中，徐玄穿著緊身OL制服，搭配開高衩的迷你短裙以及尖頭細跟高跟鞋，化身超火辣性感的「菜鳥支配者」，戴著眼鏡展現斯文一面的李濬榮則成為「老手臣服者」，一臉甘願且享受著徐玄對自己展開人體繩縛；劇照中也不難發現，徐玄和李濬榮看似害羞浪漫散步，但兩人的手腕上卻銬著情趣手銬，個人海報上，徐玄更手持打狗調教鞭，李濬榮的脖子也掛著情趣狗鍊，「調教」招式樣樣來，讓粉絲驚訝偶像出身的兩人，轉變如此大。《解禁男女》2月11在Netflix獨家上映。