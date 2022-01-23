COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

創黨7年歷經數度退黨潮　時代力量決策圈全洗牌

▲時代力量2015年創黨至今，即將迎來第七週年，不過現今核心決策圈人物僅剩下立院黨團總召邱顯智（左一）還在，除了前黨主席黃國昌（左三）淡出決策圈外，包含洪慈庸（左二）、馮光遠（左四）、林峯正（右一）、徐永明（右二）、林昶佐（右四）、柯劭臻（右五）等人都相繼退黨。（圖／翻攝時代力量臉書）
▲時代力量2015年創黨至今，即將迎來第七週年，不過現今核心決策圈人物僅剩下立院黨團總召邱顯智（左一）還在，除了前黨主席黃國昌（左三）淡出決策圈外，包含洪慈庸（左二）、馮光遠（左四）、林峯正（右一）、徐永明（右二）、林昶佐（右四）、柯劭臻（右五）等人都相繼退黨。（圖／翻攝時代力量臉書）

記者丁上程／台北報導

2022-01-23 10:00:00

挾著太陽花學運的浪潮，由林峯正、黃國昌、林昶佐等社運人士與意見領袖，集結年輕族群以及淺綠勢力，在2015年1月25日正式成立了時代力量。高舉第三勢力的大旗，時力不僅在2016年立委選戰中囊括了5席立委，成為國會第三大黨外，2018年地方縣市首長選戰，也在各縣市議會遍地開花，全台一共囊括了16席議員席次，雖然尚無法撼動藍綠政治版圖，但可以說是排除了親民黨、台聯黨與新黨等小黨，成為了第三勢力的龍頭。

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過剛入主國會沒多久，時代力量黨內就因為「路線爭議」，開始出現黨員出走潮。時代力量黨內從創黨初期一直都有所謂「親綠派」與「第三勢力派」的矛盾，黨員之間也一直對於黨的路線存在著不同的見解，但伴隨著部分政治議題，黨內對於「親綠」還是「走中間路線」爭吵不休，於2017年時，包含作家馮光遠、學運領袖陳為廷、弘道老人基金會前執行長林依瑩、律師柯劭臻等創黨初期的黨員，都相繼在這個時間點淡出或退出時代力量。

隨著部分黨員的退黨，似乎更激化了時代力量內部的路線紛爭議題，而矛盾衝突更在2020總統大選前夕升到最高點。針對時代力量要支持民進黨的總統候選人蔡英文，或是自推總統候選人一直都無確切定論，也讓黨籍立委林昶佐、洪慈庸宣布退黨；創黨元老林峯正、林世煜、黃秀禎、林郁容等人也相繼退黨。至於黨內決策委員林亮君、吳崢等人，也因為該原因相繼退黨。

▲林昶佐退黨，他曾輔選上的北市議員們紛紛表達不捨之情。 (圖/記者陳明安、朱永強攝)
▲林昶佐退黨，他曾輔選上的北市議員們紛紛表達不捨之情。 (圖／記者陳明安、朱永強攝)
而到了2020年選戰前夕，又再度爆發另一波退黨潮。2019年8月適逢時代力量黨主席、不分區立委徐永明涉嫌收受賄款，台北市議員林穎孟與黃郁芬，兩人也共同出面，表示時代力量在這幾年成為了黨同伐異、背離初衷、匿名抹黑黨員的政黨，因此宣布退黨；而苗栗縣議員曾玟學也因為不滿黃國昌長期把持黨內決策圈，也跟進宣布退出時代力量；至於時任時力松山信義區立委候選人陳雨凡，也因為遭到黨內指控自行與民進黨進行整合，被要求開除黨籍而自行退黨。

而因為質詢時任高雄市長韓國瑜而聲名大噪的高雄市議員黃捷，則是因為決策委員改選期間，自己的妹妹遭黨內誣指為人頭黨員。黃捷當時表示「黨內選舉不盡公平，其實早就是拒絕改革。」並且在數日後宣布退出時代力量。

▲時代力量台北市議員黃郁芬及林穎孟，兩人一同宣布退出時代力量。（圖／記者陳明安攝,2020.8.5）
▲時代力量台北市議員黃郁芬及林穎孟，兩人一同宣布退出時代力量。（圖／記者陳明安攝，2020.08.05）
2020年立委選戰中，時代力量提名的5位區域立委候選人高鈺婷、林佳瑋、陳惠敏、張衞航及賴嘉倫等人全軍覆沒，僅藉由政黨票獲得3席不分區立委的席次。雖然仍在立法院保有黨團的空間，但當時遭到批評把持決策權的「徐昌敏」，也逐漸退出黨內核心，除了徐永明疑似涉及弊案而遭到開除黨籍外，曾為黃國昌左右手、時任時力秘書長與高雄市黨部主委的陳惠敏，也淡出時代力量運作，轉而到島國前進基金會擔任執行長。

2020年選戰後至今，時代力量決策圈也重新洗牌。除了黨內相關事務決策權，訂於身兼黨黨主席的立委陳椒華一尊外，現階段決策圈內的掌權者，僅剩下立院黨團總召邱顯智還是當初的創黨元老。據黨內人士指出，雖然黨主席陳椒華在決策上較為獨斷獨行，不過邱顯智較為保守且偏中間路線的態度，可以說是相互牽制，也維持一動一靜的平衡。

而在黨內紛爭降低的情況下，近年來時代力量黨內也將議題焦點聚焦於立法院相關議題，並且以中央帶動地方的方式，持續深耕地方基層，也力求這個「不同面貌」的時代力量，能夠繼續迎向下個七週年。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀