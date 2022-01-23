創黨7年歷經數度退黨潮　時代力量決策圈全洗牌

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隨著部分黨員的退黨，似乎更激化了時代力量內部的路線紛爭議題，而矛盾衝突更在2020總統大選前夕升到最高點。針對時代力量要支持民進黨的總統候選人蔡英文，或是自推總統候選人一直都無確切定論，也讓黨籍立委林昶佐、洪慈庸宣布退黨；創黨元老林峯正、林世煜、黃秀禎、林郁容等人也相繼退黨。至於黨內決策委員林亮君、吳崢等人，也因為該原因相繼退黨。
而到了2020年選戰前夕，又再度爆發另一波退黨潮。2019年8月適逢時代力量黨主席、不分區立委徐永明涉嫌收受賄款，台北市議員林穎孟與黃郁芬，兩人也共同出面，表示時代力量在這幾年成為了黨同伐異、背離初衷、匿名抹黑黨員的政黨，因此宣布退黨；而苗栗縣議員曾玟學也因為不滿黃國昌長期把持黨內決策圈，也跟進宣布退出時代力量；至於時任時力松山信義區立委候選人陳雨凡，也因為遭到黨內指控自行與民進黨進行整合，被要求開除黨籍而自行退黨。
而因為質詢時任高雄市長韓國瑜而聲名大噪的高雄市議員黃捷，則是因為決策委員改選期間，自己的妹妹遭黨內誣指為人頭黨員。黃捷當時表示「黨內選舉不盡公平，其實早就是拒絕改革。」並且在數日後宣布退出時代力量。
2020年立委選戰中，時代力量提名的5位區域立委候選人高鈺婷、林佳瑋、陳惠敏、張衞航及賴嘉倫等人全軍覆沒，僅藉由政黨票獲得3席不分區立委的席次。雖然仍在立法院保有黨團的空間，但當時遭到批評把持決策權的「徐昌敏」，也逐漸退出黨內核心，除了徐永明疑似涉及弊案而遭到開除黨籍外，曾為黃國昌左右手、時任時力秘書長與高雄市黨部主委的陳惠敏，也淡出時代力量運作，轉而到島國前進基金會擔任執行長。
2020年選戰後至今，時代力量決策圈也重新洗牌。除了黨內相關事務決策權，訂於身兼黨黨主席的立委陳椒華一尊外，現階段決策圈內的掌權者，僅剩下立院黨團總召邱顯智還是當初的創黨元老。據黨內人士指出，雖然黨主席陳椒華在決策上較為獨斷獨行，不過邱顯智較為保守且偏中間路線的態度，可以說是相互牽制，也維持一動一靜的平衡。
而在黨內紛爭降低的情況下，近年來時代力量黨內也將議題焦點聚焦於立法院相關議題，並且以中央帶動地方的方式，持續深耕地方基層，也力求這個「不同面貌」的時代力量，能夠繼續迎向下個七週年。