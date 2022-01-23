2022時代力量「續命戰」 力拚全台灣各議會「都有黨團」
2022年地方縣市首長與議員選戰，即將在11月26日進行投票。身為第三勢力的時代力量也不缺席，早在年初就積極公佈縣市議員的提名名單。而時代力量的提名策略顯而易見，就是希望在全台灣的每個縣市議會都能夠組織自己的黨團，進而透過議員們的在地勢力，發展屬於時代力量自己的基層實力。
記者丁上程／台北報導
2022-01-23 10:00:00
根據各縣市的議會自治規範，只要在該縣市議會擁有超過3席以上的議員，就能成立屬於自己政黨的黨團，加強議會審議法規、預算與相關條例時的影響力。由於時代力量創黨至今才正要滿7週年，對照國民黨及民進黨動輒超過30年的歷史與地方實力，短時間內還無法在席次上與藍綠抗衡，因此需從「成立黨團」起步。
時代力量黨主席陳椒華表示，時代力量在去年就提出以「全台提名50席」為目標，並提前開始相關提名人的徵選，現階段也已經有超過10個縣市有超過3名候選人參選，目前仍朝向各縣市議會都能成立黨團為主，除了聯合時代力量現任議員帶動地方選情外，黨內也持續針對縣市首長候選人提名進行徵詢，希望能達到「母雞帶小雞」的效果。
不過形同時代力量「續命戰」的2022年選戰，在面對藍綠夾殺之餘，同為第三勢力的台灣民眾黨也來勢洶洶。除了雙方提名策略相近外，民眾黨主席柯文哲挾著全國性的高知名度，儼然成為全台通用的「超強母雞」，恐讓沒有明顯政治明星的時代力量備感壓力。雖然陳椒華猛戳民眾黨近日爆出「提名機制不公」的痛點，不過光靠喊話，仍舊難以消除黨內地方基層對於2022年選戰的憂心。
不具名的時代力量地方人士指出，對於黨中央年初就確定相關提名人選，讓候選人們能夠提前佈局選戰，固然要予以肯定，但現階段黨內缺乏強而有力的母雞，是不爭的事實。「時代力量不像藍綠兩大黨可以在各縣市都提出首長候選人，也不像民眾黨有柯文哲這個『超級助選員』。」地方人士說，恐怕在地方選情帶動上，時代力量已經先輸在起跑點。