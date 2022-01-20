NBA／關鍵時刻威少被棄用　Vogel的調度模式已救不了湖人

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雖然Westbrook在比賽剩下6分多鐘時投進一顆三分球，但整體來看他在場上的作用比較一般，這一段時間內Vogel頻頻走馬換將，但始終找不到理想的陣容，尤其是無法限制對手在進攻端的發揮。
湖人在此役8分15秒時用Westbrook、Stanley Johnson 換掉Talen Horton-Tucker以及Carmelo Anthony；第6分53秒時又用Tucker和Avery Bradley 換掉Malik Monk及Austin Reaves；4分54秒時用Anthony換掉Johnson；3分52秒時用Monk和Reaves換掉Westbrook和Bradley。
整個第四節溜馬僅使用了LeVer、Domantas Sabonis、Torrey Craig、Justin Holiday、Jeremy Lamb、Chris Duarte等6人，並沒有什麼陣容的大變化，最多就是後3人互相輪替調配體力而已。也可以把這個陣容看成是湖人「小球」防守端的死穴——有出色禁區終結能力的擋拆搭檔，配上一群活動力好的鋒線。
比賽最後3分52秒，Westbrook下場之後，他就再也沒有再獲得出場機會，這對於一名本季年薪4421萬美元的球員來說很不尋常，以他的地位若無法保證自己在關鍵時刻留在場上，代表他已經失去教練團的信任。
此前有報導指出，Vogel目前有著巨大戰績壓力，而且差一點就要被炒掉，此時他必須為了保住工作而努力一搏，因此恐怕也顧不得球星心情了。然而末節的調度顯示，他確實也沒有其他更好的辦法來解決現況。
上一場打出來的Johnson，這一場面對自主攻擊能力更強的Sabonis，明顯頂不太住，而Tucker、Bradley、Monk、Reaves等人之間頻繁的調度，其實類似於少棒場上的「7-9互換」，只是想要換換手氣罷了，實質上的戰術意義並不大。
Westbrook比Ben Simmons更麻煩的是，他只能打一號，這是現代籃球中進攻端最重要的位置，各隊都讓他們火力最強的球員擔任，而威少在持球權和James平分的情況下，不能保證自己的狀態維持整場，這是最大的問題。
現在已有多家權威媒體報導，Westbrook目前在市場上乏人問津，這不僅僅是因為他迅速下滑的場上影響力，更是因為他那巨大的合約。而湖人在將他交易來時，已經把最好的幾個籌碼給送走。而Tucker在其他球隊眼裡的價值，顯然不是那麼大。
打到目前看起來Westbrook已經失去了自己的信心，但他從未在公開場合下承認自己的困境。如今Vogel直接讓他在關鍵時刻坐板凳，這是否會引起一些其他的效應，值得觀察。