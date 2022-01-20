雙宋業配文好貴！宋慧喬1篇1300萬 宋智雅比巨星還誇張
藝人除了靠音樂、影視作品等收入，代言、發業配文也是賺錢管道之一，日前「代言女王」宋慧喬被媒體透露發一篇業配文要價「48萬美元（約台幣1300萬）」；近日因節目《單身即地獄》爆紅的宋智雅價碼也曝光，根據韓媒《atstar1》報導，宋智雅因名氣水漲船高，一篇業配文開價3000萬韓幣（約台幣76萬元），數字「比巨星還誇張」。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-20 16:08:10｜2022-01-20 16:14:29
宋智雅因《單身即地獄》知名度攀升，成為各廠商爭搶的新寵兒，媒體指出她公司藉此提高身價，IG跟YouTube的業配廣告費分別為3000萬韓元、8000萬韓元（約台幣200萬元），她甚至對某品牌開出一篇9000萬韓元（約台幣220萬元）價碼，因數字比大牌明星還貴，加上她近期爆出穿假貨爭議，雙方合作破局。
宋智雅短暫晉升代言女王，但價碼仍不敵宋慧喬，有廠商願意花比9000萬韓元更高的數字請喬妹代言，她在去年2月也被《Women's Wear Daily》報導，一篇業配文要價48萬美元，光是2021年2月的5篇精品文，有的文案甚至只有Hashtag品牌帳號，240萬美金（約台幣6700萬）就輕鬆入袋，吸金力驚人。
此外，宋智雅雖然爭議不斷、網路批評兩極，但她錄好的節目《全知干預視角》、《認識的哥哥》不受影響，電視台皆表示會如期播出。