巷仔內／打酒駕急修法　卻讓專業都退場？

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對於酒駕預防，我國司法行政體系幾乎手段用盡，從罰鍰、吊銷執照到吊扣車輛，甚至同車者也要裁罰，並祭出「酒精鎖」等預防再犯政策，然而距離上一次酒駕修法不過兩年不到時間，都還未看出上一次修法後的成效，又再次提出新加重版本，人民意氣用事，難道法務部和交通部都要摒棄其法律、運輸專業隨之起舞嗎？
反之，對於行人穿越、違規右轉甚至是危險超車行為等，每日發生上千的違規用路行為卻無人提出改善方案，如果酒駕者遭輕判是因為「意識不清」、「非故意」行為，那麼在用路人意識清醒下卻仍然違規的事故，裁罰不是更應加重，或審慎檢討其威嚇力嗎？
更甚者，道安改善包含道路規劃、車輛總量管制、號誌設計與停車空間不足的違停等問題息息相關，交通部更應負起全責規劃整體運輸系統，並教育民眾，不只是酒駕行為，所有違法交通安全的行為都是「不可為之」。
酒駕是社會問題，法務部和交通部為了酒駕修法疲於奔走，但如果只是因為便宜行事，耗費大量行政資院、大量警力嚴打，而延宕甚至忽視其他更為全面性的、更急迫的運輸、社會問題，那最終打酒駕也只會淪為各個政黨的政治提款機。
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