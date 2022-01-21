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巷仔內／打酒駕急修法　卻讓專業都退場？

▲重大酒駕事故再次引起民眾對於酒駕防制的不滿，朝野立委更是難得砲口一致，雖然交通部效率迅速，卻忽視其他更為嚴重的道安問題，不經令人懷疑是否「挑軟柿子」」吃。(圖／NOWnews資料照)
▲重大酒駕事故再次引起民眾對於酒駕防制的不滿，朝野立委更是難得砲口一致，雖然交通部效率迅速，卻忽視其他更為嚴重的道安問題，不經令人懷疑是否「挑軟柿子」」吃。(圖／NOWnews資料照)

記者黃仁杰／特稿

2022-01-21 16:50:00｜2022-01-21 17:03:34

在去（2021）年年底，重大酒駕事故再次引起民眾對於酒駕防制的不滿，朝野立委難得砲口一致，交通部更在短短兩週後就提出修法版本，然而，對於人車爭道、行人違規穿越、用路人不遵守號誌等日常上演的違規事件卻視而不見，酒駕固然是道路安全問題，但急切的道安危機遠遠不只酒駕，行政單位應秉持專業精進道安作為，而非「只撿軟柿子吃」。

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禁止酒駕是社會共識，從加嚴修法到加強執法，我國酒駕人數和10年前相比已顯著下降，來到283人，雖然生命不應用數字衡量，不過就數據來看，有564人因肇事者注意車前狀況死亡、343人未依規定讓車死亡，卻不曾耳聞任何政治人物呼籲「應嚴加取締開車使用智慧型產品、講電話或未依照規定禮讓應加重罰鍰、有期徒刑」。

對於酒駕預防，我國司法行政體系幾乎手段用盡，從罰鍰、吊銷執照到吊扣車輛，甚至同車者也要裁罰，並祭出「酒精鎖」等預防再犯政策，然而距離上一次酒駕修法不過兩年不到時間，都還未看出上一次修法後的成效，又再次提出新加重版本，人民意氣用事，難道法務部和交通部都要摒棄其法律、運輸專業隨之起舞嗎？

反之，對於行人穿越、違規右轉甚至是危險超車行為等，每日發生上千的違規用路行為卻無人提出改善方案，如果酒駕者遭輕判是因為「意識不清」、「非故意」行為，那麼在用路人意識清醒下卻仍然違規的事故，裁罰不是更應加重，或審慎檢討其威嚇力嗎？

更甚者，道安改善包含道路規劃、車輛總量管制、號誌設計與停車空間不足的違停等問題息息相關，交通部更應負起全責規劃整體運輸系統，並教育民眾，不只是酒駕行為，所有違法交通安全的行為都是「不可為之」。

酒駕是社會問題，法務部和交通部為了酒駕修法疲於奔走，但如果只是因為便宜行事，耗費大量行政資院、大量警力嚴打，而延宕甚至忽視其他更為全面性的、更急迫的運輸、社會問題，那最終打酒駕也只會淪為各個政黨的政治提款機。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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