「學校寒假課輔」怎改？本土疫情緊張　各縣市措施一次看

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台北市：21日寒假正式開始，原則上將暫停或是延遲辦理中小學、幼兒園的畢業典禮、戶外教學或是服務學習等活動，而寒假會舉辦的課後輔導、補救教學等課程，將改成線上上課或是延後辦理，但如果是托育、照顧的課後班，原則上還是可以開，家長可以去申請，但防疫依舊要加嚴管制。
新北市：高中以下畢旅全部延後。另外寒假期間（1/21至2/10）校園課業輔導及各類活動，鼓勵學校採線上辦理，非必要活動可暫停或延期；倘舉辦實體活動則務必落實防疫措施，包含固定人員、固定座位、量體溫、戴口罩、落實清消等。開學後學校辦理各師生活動部分，將視疫情狀況滾動式修正。
桃園市：國高中期末考後提前放寒假，寒假課輔以線上教學為主、實體教學為輔。另外國小戶外教學以及國高中畢業旅行、戶外教學、隔宿露營都已取消。
新竹縣：寒假課業輔導、社團、學藝活動照常舉行，畢業典禮、戶外教學或是服務學習等活動都沒有暫停計畫，將視疫情狀況滾動式修正。
新竹市：寒假課業輔導、社團、學藝活動照常舉行，畢業典禮、戶外教學或是服務學習等活動都沒有暫停計畫，將視疫情狀況滾動式修正。
台中市：各校寒假課業輔導及營隊照常舉行，若後續疫情警戒升級，將滾動修正為停辦或改成辦理線上學習。
台南市：台南市教育局長鄭新輝11日時表示，市府考量北部疫情狀況，台南市各級學校戶外教學活動範圍，以台南市市內為原則，暫緩跨縣市移動，直到疫情舒緩為止。而台南學校寒假學生輔導及營隊活動，以維持實體活動為原則，若中央流行疫情指揮中心宣布疫情警戒提升至第3級，學校將取消活動並辦理退費。
高雄市：高雄市長陳其邁今（20）日宣布，高中以下各級學校明天開始放寒假，高中以下各級學校寒假活動部分，跨校、跨縣市活動一律停止，非必要活動一律停止，必要性活動應以線上活動為主。
台東縣：即起至寒假國中以下各級學校參加到外縣市教學、交流或賽事，須提供防疫計畫通報縣府核准；校外人士進入校園需檢附施打2劑疫苗小黃卡，若未接種疫苗或第2劑接種未滿14日應提供快篩或PCR檢測。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。