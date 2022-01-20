疫苗施打量供不應求　北市府急加開2處中型接種站

因應新冠肺炎疫情蔓延，防疫指揮中心日前宣布縮短第三劑疫苗施打間隔時間。而近日來台北市民疫苗預約相當踴躍，導致疫苗預約供不應求。而繼昨（19）日公布加開台北京站廣場外，今（20）日衛生局也再度公布2處新的中型接種站，分別為東區地下街7號廣場與位在國民黨中央黨部旁的中油中崙球場。
記者丁上程／台北報導
2022-01-20 17:11:00
衛生局方面表示，中央預約平台預約莫德納、高端及BNT等疫苗，北市預約率均超過9成9，經評估民眾需求及中央提供之疫苗，今日再新增2處中型接種站，分別為「大安區-東區地下街7號廣場中型接種站」及「中山區-中油中崙球場中型接種站」，將於1月24日至28日每日上下午提供服務。
衛生局說，兩個中型接種站合計新增1萬1000劑疫苗，包含高端疫苗1100劑及BNT疫苗9900劑的服務量能，符合資格民眾可踴躍至中央預約平台進行預約。
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