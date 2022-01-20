台北燈節「福虎」駕飛船2/11降落士林 滅火器開唱
2022年台北燈節即將登場，今(20)天公布了眾所期待的主燈、表演卡司，燈節吉祥物「祥虎」駕駛的主燈TAIPEI 40宇宙飛船首次降臨士林！希望力邀全台民眾2月11日到2月20日到士林參與這場年度盛事。燈節創意總監李明道Akibo老師，根據士林天文館、科教館意象，以宇宙飛船做為今年主燈設計，整個宇宙飛船體積直徑寬達7米、高達4米，以紅白色做為亮麗外型，透過台北祥虎駕駛宇宙飛船降落士林，萬丈光芒投射在地上，帶來震撼的聲響，希望帶來面對浩瀚宇宙更要把握眼前的一切、珍惜家人朋友、努力勇敢生活、享受藝術美食、愛護地球生態、堅定思想信仰。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-20 17:29:28｜2022-01-20 17:38:54
燈節期間TAIPEI 40主燈秀為每日18:00~22:00，每30分鐘1場，每場秀3分鐘。芝山河濱燈區也有台北燈節首次規劃的「水火共舞聲光劇場」，搭配水幕雷射投影及千變萬化的燈光效果，結合創作的音樂氛圍，燈節期間每日18:00~22:00，每30分鐘1場水舞秀，每場展演5分鐘，每日20:00加碼精彩焰火秀。
這次台北燈節打造2大舞台，分別為劍潭夜市燈區「虎舞台」及芝山河濱燈區「河舞台」；開幕式於虎舞台登場，將邀請2021年奪下2大金曲獎項的原住民歌手「桑布伊」及第31屆金曲獎最佳樂團「滅火器」點燃台北搖滾之火。
期間2大舞台有各種演出，包含在地團體「台北市立國樂團」、「台北市立交響樂團」、「日僑學校太鼓團」、「震樂堂」以及曾入圍金曲獎最佳新人獎梁文音、音樂才子蕭閎仁、第31屆金曲獎最佳台語女歌手得主朱海君、能演能唱的全方位藝人羅美玲、YouTube點擊近4000萬次的創作歌手陳忻玥等超強卡司。
2022台北燈節資訊：
日期：2/11~2/20
地點：劍潭站、士林站、芝山站
官網：2022台北燈節