2022屏東熱博22日開幕　迪士尼彩稻與迎春花海首曝光

2022 屏東熱帶農業博覽會將於 22 日開幕至 28 日，展期計 37 天 ( 除夕休園 ) ，共推出九大農業主題，將農、漁、畜、林等精華多元呈現；今年熱博取得台灣華特迪士尼公司圖像授權，包含「迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理」等品牌中綠色的經典角色，透過巨型彩繪稻田，繽紛花海隆重呈現，讓遊客可以和自己最喜歡的角色人物一起拍照打卡。

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▲屏東熱帶農業博覽會花藝區展示，有奇形怪狀的瓜果長廊特色區域。（圖／屏東縣政府提供, 2022.01.20）

九大農業主題包含：有屏東道之驛「農業物產館」啟動試營運，一樓販售本縣地方農特產品，二樓設有迪士尼快閃店及歷屆熱博回顧展，遊客可於館內二樓及三樓長廊觀賞迪士尼彩繪稻田。

花藝區展示玫瑰及蘭花館；在地文化專區包含農村再生區、客家產業館、原鄉咖啡展出；農業亮點區設田邊市集、智慧農業、及農科專區；還有奇形怪狀的瓜果長廊、綠藝盆景區、農漁畜及動保區等特色區域。

熱博週間活動將舉辦「迪士尼經典動畫及電影戶外播映會」，並有屏東縣交響樂團、南榮國中及屏大附小等演出「迪士尼主題交響音樂會」，還有街舞比賽、小小買菜員等趣味活動。

此外「迪士尼綠活童樂會」將於 1/22-1/23 及 1/29-1/30 四天下午在主舞台歡樂登場，遊客當天入場身著迪士尼角色相關服飾與配件，即可獲得一個迪士尼授權束口後背包作為紀念 ( 數量有限發完為止 ) 。

▲迪士尼綠活童樂會將於1/22-1/23及1/29-1/30四天下午在主舞台歡樂登場，遊客當天入場身著迪士尼角色相關服飾與配件，可獲得一個迪士尼授權束口後背包作為紀念。（圖／屏東縣政府提供, 2022.01.20）