2022屏東熱博22日開幕 迪士尼彩稻與迎春花海首曝光
2022屏東熱帶農業博覽會將於22日開幕至28日，展期計37天(除夕休園)，共推出九大農業主題，將農、漁、畜、林等精華多元呈現；今年熱博取得台灣華特迪士尼公司圖像授權，包含「迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理」等品牌中綠色的經典角色，透過巨型彩繪稻田，繽紛花海隆重呈現，讓遊客可以和自己最喜歡的角色人物一起拍照打卡。
記者黃正忠／屏東報導
2022-01-20 21:00:00
九大農業主題包含：有屏東道之驛「農業物產館」啟動試營運，一樓販售本縣地方農特產品，二樓設有迪士尼快閃店及歷屆熱博回顧展，遊客可於館內二樓及三樓長廊觀賞迪士尼彩繪稻田。
花藝區展示玫瑰及蘭花館；在地文化專區包含農村再生區、客家產業館、原鄉咖啡展出；農業亮點區設田邊市集、智慧農業、及農科專區；還有奇形怪狀的瓜果長廊、綠藝盆景區、農漁畜及動保區等特色區域。
熱博週間活動將舉辦「迪士尼經典動畫及電影戶外播映會」，並有屏東縣交響樂團、南榮國中及屏大附小等演出「迪士尼主題交響音樂會」，還有街舞比賽、小小買菜員等趣味活動。
此外「迪士尼綠活童樂會」將於1/22-1/23及1/29-1/30四天下午在主舞台歡樂登場，遊客當天入場身著迪士尼角色相關服飾與配件，即可獲得一個迪士尼授權束口後背包作為紀念(數量有限發完為止)。
屏東縣長潘孟安歡迎大家春節寒假一起來屏東熱博熱鬧走春。因應疫情關係，熱博活動期間將進行入園人流管制，進入園區採實聯制、全程佩戴口罩、測量體溫，園內設有飲食專區不可邊走邊吃，歡迎大家配合相關防疫措施，安心安全來屏東熱博走春。