珍奇異獸混合動力超跑，國內唯一Lamborghini Sián Roadster 在臺正式亮相

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義式工藝極致演繹— 超脫經典，預見未來
如同硬頂版車型，Lamborghini Sián Roadster的設計靈感源於品牌雋永經典Countach，碳纖維勾勒出極具辨識度的精銳車身線條， 全然露天的革新座艙設計，給予駕駛者無窮天際，盡享馳騁中絕無僅有的感官饗宴。Sián Roadster純粹的設計展現品牌融合未來主義與無懈可擊的空氣力學；致敬經典的Y型車前燈，與六邊型車尾燈，確立其作為新世代 Lamborghini 超跑，具有品牌核心神髓，勇於挑戰自我，以創新的目光審視未來。
Sián Roadster的創新揭示其優化的空氣力學與技術實力：氣流由前下擾流導入，通過前箱蓋，穿過車側進氣口，最後通過後擾流，實現空氣力學效應最大化。車身後部採用獨特材料與Lamborghini 專利技術，使主動冷卻蓋板的運行可經由智能溫感材料對排氣系統產生的溫度反應觸發作動，當排氣區域溫度過高，蓋板會自動打開，無須任何電子感應輔助，提供輕量優雅的冷卻技術。
每一輛Lamborghini Sián Roadster皆是獨樹一幟的性格展現，由 Lamborghini Centro Stile 設計中心及 Lamborghini Ad Personam 聯手為車主量身打造，將頂級客製服務昇華至前所未聞的嶄新地界。首度在臺亮相的Lamborghini Sián Roadster外觀車色為Blu Uranus—將天空湛藍與田野鬱綠層疊出完美的金屬色澤車身漆色，搭以Oro Electrum琥珀金點綴，喚醒上空敞篷超跑擁抱疾風與自由的無盡駕馭樂趣。內裝選用白色皮革及同色、灰色，雙色麂皮異材質搭配，綴飾Blu Glauco 藍色縫線，與消光金輪圈相呼應，完整演繹Sián Roadster突破性的未來美學與電氣化元素。
創世代革新科技— 混合動力實現卓越性能表現
以Lamborghini旗艦V12車型為基礎而打造，Sián Roadster 搭載品牌創新油電動力系統，在追求極致輕量化同時，實現最高性能的動力輸出，達到0-100 km/h 加速少於 2.9 秒，極速超越 350 km/h的絕佳成就。風馳電掣，正如其名「Sián」在 Bologna 當地方言為閃電的含意，昭示著迎向電氣化未來，亦不改以品牌靈魂自然進氣V12動力裝置，打造具有完美感官體驗與駕馭樂趣的超級跑車之初衷。
與硬頂版車型毫無二致，Sián Roadster的輕型混合動力心臟，搭載了採用鈦合金進氣閥的 V12 引擎，於8,500 rpm 時可輸出 785 hp 最大馬力；同時擁有一個應用48 伏特低電壓系統，以及與同等重量之電池相較強大三倍的超級電容，可額外輸出 34 hp 馬力，綜效輸出達到 819 hp，成就品牌首見最強大的混合動力系統，並仍具有 Lamborghini 引以為傲的引擎醉人聲浪，與獨有的情感共鳴。
為確保完美的重量分布，Sián Roadster的超級電容配置於駕駛座艙與引擎室間的艙壁上，極致輕量技術實現夢幻般的功率重量比。其可謂全球首創的蓄能技術，最初係於 Lamborghini Aventador 所開創，而後迅速發展至今，已可存儲 10 倍電力。
Sián Roadster配備有由 Lamborghini 自主研究開發，高度先進的動能再生煞車系統。 受益於超級電容作用原理的對稱行為特點，此系統得以使用相同的功率進行充電與放電，儲能系統在每一次制動系統作用時，皆為其重新充滿電力。儲存的能量可立即用於動力提升，讓車輛在行駛加速時立即增加扭力輸出，當時速達到 130 km/h 時，動力輸出則由電動馬達轉自引擎，達到整體加速性能強化 10%的傑出表現。混合動力系統帶來精緻平順的動力輸出感受，無論加速減速，皆提供駕駛者更激情卻不失平穩的動態駕馭體驗。
2021年度，總代理Lamborghini Taiwan嘉鎷興業榮幸與國人分享首部抵臺，全球限量63輛之Lamborghini Sián的懾人風采；2022新春之際，再次宣布上空珍稀蠻牛，全球僅生產19輛的Lamborghini Sián Roadster正式在臺亮相。此夢幻般的新世代混和動力超跑不僅開拓Lamborghini品牌全新篇章，更引領臺灣車壇迎向未來嶄新視野。