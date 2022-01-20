▲ 保時捷蓄勢待發 2022 瞄準 Formula E 電動方程式和世界耐力錦標賽冠軍

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TAG Heuer Porsche Formula E 車隊迎戰首場比賽勝利
2022 年，ABB FIA 電動方程式世界錦標賽系列賽將邁入第八個賽季。 The TAG Heuer Porsche Formula E 車隊為接下來的 16 場世界錦標賽賽事設定了雄心勃勃的目標：保時捷 99X Electric 將激發全部潛能，以一系列的成功為目標。 「我們擁有贏得比賽的能力，這是無庸置疑的。保時捷在上個賽季已經非常清楚地證明了這一點，」去年 10 月從 Fritz Enzinger 手中接過車隊管理一職的 Thomas Laudenbach 表示。 「在過去的幾個月裡，我們位於魏薩研發中心的開發團隊在法規允許的範圍內把賽車進行了全面的優化，我們堅信保時捷 99X Electric 將能夠在下一個賽季中領先。」TAG Heuer Porsche Formula E 車隊展現出充分信心、維持相同車手：駕駛 36 號賽車的 André Lotterer 以及駕駛 94 號車的 Pascal Wehrlein。車手 Simona de Silvestro 和 Neel Jani 將作為後備車手。新賽季計劃於今年 1 月 28 日或 29 日開始，在沙烏地阿拉伯德拉伊耶 (Diriyah) 舉行兩場比賽。
保時捷 911 RSR 於FIA 世界耐力錦標賽再度亮相
在 FIA 世界耐力錦標賽上，保時捷將再次派出兩台 515 PS 的 911 RSR 賽車出征 2022 賽季。兩台賽車將在保時捷 FIA 世界耐力錦標賽營運總監 Alexander Stehlig 的帶領下參加接下來六場比賽。意大利車手 Gianmaria Bruni 和奧地利車手 Richard Lietz 將再次攜手駕駛 91 號賽車。92 號賽車則由來自法國的 Kévin Estre 與經驗豐富的丹麥車手 Dane Michael Christensen 駕駛，這對搭檔三年前在利曼 24 小時耐力賽中取得組別勝利，並獲得了2018/2019 年度的冠軍頭銜。全新賽季的第一場比賽將於 3 月 18 日在美國Sebring國際賽道舉行。2022 年 6 月11 日至12 日，兩台保時捷 911 RSR 將隨後參加第 90 屆法國經典耐力賽 (French Endurance Classic)。這兩名賽車手將獲得到來自法國的Frédéric Makowiecki (駕駛#91 車隊)和比利時車手 Laurens Vanthoor (駕駛#92 車隊)的支持。
展望全新 LMDh 級別賽事: Cameron 和 Nasr 加入車手陣容
Dane Cameron 和 Felipe Nasr 將在 2022 年加入保時捷賽車運動的車手陣容。33 歲美國籍的 Cameron 在 2016 年和 2019 年贏得了 IMSA WeatherTech 跑車錦標賽 (IMSA WeatherTech SportsCar Championship) DPI 組別冠軍。而 29 歲的 Nasr 來自巴西，是一位前一級方程式車手，在2018年和2021年的北美耐力賽系列賽中獲得冠軍。兩位新加入的車手深入參與了保時捷 LMDh 級別原型車的研發過程。這一系列研發過程將由經驗豐富的瑞士籍負責人 Urs Kuratle 管理。這款 680 PS (500 kW ) 混合動力賽車計劃在 2022 年完成緊密的試車運行。
從 2023 年開始， Porsche Penske Motorsport 車隊將會駕駛保時捷 LMDh 原型賽車參與FIA 世界耐力錦標賽和北美 IMSA WeatherTech 跑車錦標賽 (IMSA WeatherTech SportsCar Championship)。這是大約 30 年以來，第一次有機會見到同一規格的賽車同時在Le Mans、Sebring、和 Daytona 爭奪總冠軍。 Thomas Laudenbach 表示：「在研發新的LMDh 原型車上，我們正在與我們的合作夥伴 Penske 和底盤供應商 Multimatic 密切合作，我們將在一月開始密集測試，以確保我們為 2023 年的比賽做足充分的準備。」
客戶賽事： 在美國、德國以及其他經典賽事中 不可輕視的存在
保時捷支持眾多的 911 GT3 R 客戶車隊將在2022年主要的國際賽事中嶄露頭角，其中包括德國ADAC GT Masters 大師賽以及德國房車賽DTM。SSR Performance 車隊派出了兩台911賽車，在 ADAC GT Masters 大師賽中取得了巨大的成功。 Team 75 Bernhard 車隊也將派出以FIA GT3規格打造，同樣出過500PS 的911賽車，參加八項賽事。 來自奧地利的車手 Thomas Preining 將在兩屆利曼總冠軍和保時捷品牌大使建立的車隊中擔任車手。保時捷將依據歷年的賽事經驗為兩隊德國房車賽 DTM 客戶車隊提供全面的支持，包括提供工程師、零件服務和來自斯圖加特跑車製造車隊的人選。
保時捷客戶車隊在2021年IMSA 北美賽車系列賽中獲得六項冠軍。在全新的 GTD Pro 組別中，Pfaff Motorsports 車隊派出兩名車手來合作駕駛一台保時捷 911 GT3 R，分別是來自澳洲的 Matt Campbell 和來自法國的 Mathieu Jaminet。 未來將會有更多的 GT3 客戶賽事賽車計劃在 GTD 組別亮相。紐柏林 24 小時耐力賽的冠軍和紀錄保持者Manthey 車隊將再次以強大的陣容出戰。車手 Kévin Estre、Michael Christensen、Laurens Vanthoor 和Frédéric Makowiecki 將一同駕駛保時捷 911 GT3 R (暱稱「Grello」)。除此之外，已有另外四台500+ PS 911已確認在這項德國賽事中出戰。
保時捷會延續去年的方式，大力支持參加洲際 GT 挑戰賽 (Intercontinental GT Challenge)、GT 世界挑戰賽 (GT World Challenge)、FIA WEC、歐洲利曼系列賽 (European Le Mans Series)和亞洲利曼系列賽 (Asian Le Mans Series)等客戶賽事的車隊。在眾多 GT4 賽車系列賽中，11 月才剛亮相的保時捷 718 Cayman GT4 RS Clubsport 將於 2022 年首次登上起跑線、正式投入賽場。這款新的 GT4 賽車的輸出功率為 500 PS (368 kW) 。在其研發過程中，重點放在製造優越的駕駛性能和更理想的空氣動力學上。
保時捷 Mobil 1 Supercup 邁入 30 年： 孕育保時捷青年車手之地
動力輸出為 510 PS (375 kW) 的保時捷 911 GT3 Cup 賽車於2022 年開啟第二個賽季，將於世界各地的單一品牌系列賽事中競爭。今年焦點再度著眼於Porsche Mobil 1 Supercup 賽事上，這項國際性保時捷單一品牌賽事為一級方程式賽事一環，並即將迎來第 30 個賽季。保時捷對於德國車手 Laurin Heinrich 抱有很高的期望，將代表保時捷參與共 8 場比賽。去年 11月 時選秀過程中，20 歲 Heinrich 在12名車手中脫穎而出，成為最新的 Porsche Junior 代表，獲得保時捷賽車部門的全面支持。
Porsche Cup： Jan Heylen 戰勝Alfred 和 Robert Renauer
自 1970 年以來，每年最成功的保時捷車手都會被授予 Porsche Cup 獎盃。2021 年的冠軍由比利時車手 Jan Heylen拿下。經驗豐富的 Jan Heylen 與保時捷車手 Patrick Long 、隊友Trent Hindman 在上個賽季代表著Wright Motorsports 車隊，駕駛一台保時捷 911 GT3 R 贏得了 北美 IMSA 米其林耐力賽的冠軍 (IMSA Michelin Endurance Cup)；IMSA冠軍的評斷將四項北美最重要的耐力賽綜合納入考量。Heylen 亦與美國車手 Ryan Hardwick 駕駛保時捷 718 Cayman GT4 Clubsport，贏得了 IMSA GT4 賽車挑戰賽。今年41 歲的Heylen在美國生活多年、熱愛騎腳踏車，除了獲得夢寐以求的獎盃外，還將獲得一台價值 150,000 歐元的全新保時捷跑車。Porsche Cup 獎項已力行 52 年，由Ferry Porsche 創立。
保時捷 TAG Heuer Esports Supercup： Joshua Rogers 迎來第二個冠軍
去年 12 月 18 日的線上保時捷冠軍之夜，澳洲選手 Joshua Rogers 第二次榮獲保時捷 TAG Heuer Esports Supercup 的冠軍。這位來自 Coanda Simsport 車隊的 22 歲選手在 2019 年獲得冠軍後，今年又在 iRacing 平台上取得了亮眼的成績。2022 保時捷 TAG Heuer Esports Supercup 於 2 月 5 日在德國 Hockenheim GP 賽道開始了虛擬賽車競賽。