「車咕嚕Carguru」全新沉浸式體驗概念店 Carguru Plaza正式開幕

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提供不只是購物，而是全新沉浸式體驗概念空間
Carguru Plaza是個全新沉浸式體驗概念空間，個性化的空間設計，翻轉了傳統汽車百貨的樣貌，除了保養廠及汽車百貨購物空間外，也附設便利商店。2樓的精品消費空間，更是帶給消費者前所未有的汽車百貨體驗，各式產品都可現場實際試用，且不論型號、款式都非常齊全！此外，同步設有機車精品人身部品專區，未來也不定期更換國際品牌快閃店。有別於傳統汽車品牌及汽車百貨之購物體驗，Carguru Plaza 建立了數位商城，讓消費者可以在體驗中心裡面用手機直接掃陳列商品的QR CODE，了解產品相關資訊，也可以同步於商城下單，完成購物交易。
五星級的高規格保養維修服務
Carguru Plaza 1樓保養廠不僅配置原廠專業訓練技師，服務設備也斥資百萬以上引進汽車底盤設備世界第一品牌「美國HUNTER獵人牌」旗下「革命 Revolution全自動機器人拆胎機」以及「Smart Wight Pro雷射省鉛平衡機」。在專業技師與專業配備雙重搭配下，更智慧又精確地提升車咕嚕服務品質。
連續三天每日超優惠排隊商品 品牌輪胎單條$988 還有3重好禮
1/21-1/23每日多樣優質又優惠的排隊商品，固特異、米其林、馬牌等品牌輪胎指定型號款式排隊價$998元；1/21 MIO 行車紀錄器只要$998元，限量30台。1/23美孚5W50機油單罐$98元。另搭配超值3重好禮：(1)入會禮：加入車咕嚕會員+不限額消費送Carguru Plaza專屬提袋； (2)滿額禮：單筆滿千再贈100元抵用券；(3)滿千周周抽：單筆滿千加抽華納威秀電影票2張 。
美式機車品牌哈雷大衛森及義大利機車品牌Vespa將於現場展示，邀請消費者到現場拍照打卡，體驗機車精品文化。 還有更多五星汽車服務及優惠商品等你來發掘！
Carguru Plaza
地址: 台北市內湖區舊宗路一段130號 營業時間 : 每日10:00~19:00