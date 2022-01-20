太魯閣事故家屬二度尋蘇貞昌　行政院：有所誤會

「太魯閣的眼淚」臉書專頁昨日再度發文尋找行政院長蘇貞昌。行政院發言人羅秉成今（20）晚表示，他與家屬代表王薇君一直保持連繫，待王薇君協助整理並提供家屬關切的議題與意見後，再來安排會面事宜，臉書的發文有所誤會。
記者王敏旭／台北報導
2022-01-20 21:58:55｜2022-01-20 22:15:35
粉絲團指出，台鐵太魯閣號408車次去年4月2日發生事故；去年4月17日蘇貞昌握著家屬的手說這是政府的錯，會盡力彌補給一條安全回家的路；去年12月22日家屬送出給蘇的一封信；去年12月23日羅秉成說，蘇短時間無法見面，由政委代表接見。
粉絲團表示，今年1月3日透過臉書發出「尋人啟事」；今年1月6日再請蘇貞昌提出具體的時間，罹難者家屬都可以配合。直到今天，可能是個誤會？
羅秉成說，蘇院長今年1月5日就請他與交通部長王國材，先行與家屬團體進行溝通、蒐整意見，當天王國材就與王薇君以及家屬委任律師陳孟秀會談。他也在今年1月11日主動與王薇君聯繫。
羅秉成指出，他詢問是否可協助整理家屬關切的相關議題及意見，且是否由他先與家屬代表當面晤談，王薇君雖答應會協助整理家屬關切的議題，但也轉達家屬「不願意見蘇院長以外的人」的原則。
羅秉成表示，蘇院長除責成交通部針對改革事項應蒐集、聆聽各方意見外，也親自召開多次會議，目前都在推動當。院長希望議題與意見先行彙整後，再安排與家屬會面，也請交通部持續聯繫，避免溝通上的誤解。