4轉子、1200hp超級Mazda3，將挑戰第100屆派克峰爬山賽

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紐西蘭甩尾車手Mike Whiddett長年使用Mazda3參賽，因此專精於Mazda車款的升級改裝，在派克峰爬山賽將迎來舉辦100周年的時刻，他將計畫前去參賽，預計使用的參賽車輛是如今已漸漸走向精緻豪華路線的Mazda3，而且他來將徹底更改動力與傳動系統，一口氣為這輛爬山巨獸配上四具轉子引擎，就當大家不斷期盼Mazda可以讓轉子引擎重出江湖，Mike Whiddett便以自身對Mazda的熱愛，滿足車迷的轉子魂。
最終這輛搭載四轉子引擎的賽車，即便面對派克峰高海拔低氣壓的考驗，仍預計可輸出1200hp最大馬力，同時，Mike Whiddett還會將其改為後輪驅動，這可是在Mazda3演進歷史中，首次有人採如此狂暴的改裝方式。根據Mike Whiddett所公布的預想圖，重改的Mazda3也會換上全新空力套件、懸吊系統等全面升級部件；有趣的是Mike Whiddett在IG公布參賽訊息時，開玩笑的留言說，儘管爬山賽不准有其他乘客在車內，但他的Mazda3賽車還是會保留四扇車門與四個座位。總之，Mike Whiddett的瘋狂參賽計畫何時會實現，把實車打造出來，就讓我們拭目以待吧！