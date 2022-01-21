▲ 是重機也像三輪汽車！KYMCO CV3 試駕

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台灣人對三輪機車印象很多還停留在身障人士所使用車款。但其實國外認為三輪機車可是好物，不僅更為穩定又能穿梭在較為狹窄的巷道中，因此歐洲包括消防隊、警察、工程搶修或是郵務單位都會添購三輪機車使用。
許多人都知道，台灣是速克達大國，但除了兩輪外，許多三輪機車或是 ATV 其實也都是出自國內車廠之手，過去因爲法規限制只能做外銷，近年法規鬆綁後才開始將過去外銷的三輪車款改為內銷。因此消費者不用擔心技術問題，因為台灣老早就在做三輪機車，而且做得相當不錯。
CV3 於 2017 年時米蘭車展正式亮相，搭載 550.4 c.c. 雙缸引擎，最大馬力 51 匹，眼尖車迷應該就知道，這配置源自AK 550，如今加上專利 KALS（Kymco Advanced Leaning Suspensions）前雙獨立懸吊系統，讓速度與穩定兼得。
試車當天雨勢明顯，不過似乎未對 CV3 產生什麼影響。以往重機出遊時最怕行中遇到大雨，除全身濕噠噠不舒服外，更怕重機龐大的動扭力輸出在濕地上打滑。多了一個輪子的 CV3 本來就穩定許多，加上原廠設有雨天模式，動力輸出會更和順一點，親和力瞬間大增。
如 CV3 這類三輪車款，騎乘感比較類似開車，例如當車輛右彎時，身體會往左側反方向拋出，反之亦然。不過汽車可以透過包覆性強的座椅與安全帶加以固定身體。而 CV3 騎乘時下半身一定要能有效固定，同時善用逆操舵技巧減少外拋現象發生，這樣才能完全發揮 CV3 多達 40 度的過彎傾角。
良好的騎乘三角加上夠火侯的動力調校，CV3 是台很快就能上手的三輪重機。原以為前雙輪設計多少會對靈活性造成折損，但實際跑上一段，發現騎乘感與 AK550 相近，而且還不用擔心後輪打滑問題。
此外車輛也配有電子式前懸吊鎖定功能，停等紅燈時輕鬆一按雙腳可以持續放在前踏板上。而該功能跟汽車也一樣，具備防呆功能，也就是起步時不用擔心忘了解除前叉鎖定，時速的 2km/h 或轉速 2,200rpm 以上時，車輛會自動解除鎖定。
這次試駕 CV3 的時間較為有限，加上大雨寒流發威，不過以該車定位為日常通勤使用車款而言，如此氣候條件其實更趨近現實生活。加上可調風鏡與加溫手把等貼心設計，讓整體試駕過程還是相當愉悅。
不過但還是建議 CV3 應該裝設倒車檔，不然 282kg 的車重在斜坡調頭還真有些費勁。此外行李箱容積官方雖說可以放進一頂全罩安全帽，但這類車主很有可能一言不合就環島，因此添購個後行李廂是較為建議的做法，所幸原廠設計之初就已經留有相關擴充系統，車主可視自行需求選購。
這次雖然是重機試駕，但卻很有「汽車感」。在配備部分無論是加溫手把、可變式腰靠或是中控台上輔以鋼琴烤漆的按鍵都是汽車常見手法。其他像是定速巡行，功能類似 Auto Hold 的前叉鎖定功能，讓 CV3 與其說是一台三輪重機，更像是一台三輪的休旅車。
對於喜歡擁有路權，喜歡旅行但又沒那麼愛檔車、或是擔心無法撐住重機車重怕原地倒車的人，CV3 的出現讓更多族群能感受到重機的美好。加上帶點鳥車的越野外觀與強大的擴充能力，當作生財工具也是相當推薦的選擇喔！