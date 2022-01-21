柯P拿美少女戰士權杖悠遊卡搭公車 網全看傻：恥力爆棚
「我要代替月亮懲罰你！」耳熟能詳的卡通台詞，正是出自陪伴六七年級生長大的《美少女戰士》。日前悠遊卡公司發售2022最新版的美少女戰士月光權杖悠遊卡，台北市長柯文哲搶先試用，手握粉紅blingbling月光權杖的柯P，嗶一下還驚呼「會亮欸」，立刻引發全網熱烈討論，網友更暴動敲碗：「我要來買一支給我爸」、「這恥力爆棚」。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-21 09:55:43｜2022-01-21 10:10:35
台北市長柯文哲昨（20）晚在粉專分享一段搭公車上班的日常影片，但手中卻拿著一支美少女戰士月光權杖，反差萌形象隨即吸引超過3.4萬人按讚。柯文哲在貼文指出：「今天我上班搭公車刷悠遊卡，很多乘客對我投以羨慕（憂心？驚恐？）的目光，因為我拿的是#美少女戰士月光權杖！」柯P還提到，自己雖然沒在看《美少女戰士》，但也覺得這支悠遊卡「有夠夢幻」，感應時魔幻銀水晶還會發光，讓他覺得非常酷，並透露開賣15分鐘就賣掉1萬支。
這次由悠遊卡公司推出的「美少女戰士造型悠遊卡」月光權杖（精裝版），售價1799元，可能是史上最貴的立體悠遊卡，也是史上最大悠遊卡。實際長度達18公分，比一把尺還長，仿真權杖還原度百分百，感應時三色寶石還會發出光芒，完美復刻卡通裡準備變身美少女戰士的模樣。
獨家販售的momo購物網向《NOWnews今日新聞》表示，1月18日上午11點正式開賣後，一開放15分鐘就售出1萬支，其中男女比4:6，以女性消費者為大宗，主力消費年齡層落在35歲至39歲，推估是《美少女戰士》當年熱播的觀眾群。根據銷售網頁顯示，雖然至1月24日前採不限量預購，不過目前下單都得等到7月1日才能出貨。
柯P拿美少女戰士權杖搭公車的片長僅42秒，全片也只有一句台詞「會亮欸」，就成功引起大批網友關注轉發，被封為最強業配。不少人透露，之前很想要卻不敢買，現在看完影片莫名鼓起勇氣，還有網友直呼「太可愛了，我要買給我爸用」、「反差萌殺死人，好想買來送長輩」、「好強的業配」、「好險你是市長，不然很詭異」。