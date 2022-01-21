美容院剪頭髮「快1000元」他喊太貴！內行抖真相：很正常
許多人每隔一段時間就會到美容院修剪、染燙頭髮，替自己換個造型；不過，就有網友抱怨到美容院「剪加洗」就要750元，讓他驚喊「好貴」，貼文一出，也有內行人抖真相。
編輯中心/綜合報導
2022-01-21 09:52:26
該名網友在PTT以「現在剪加洗頭髮好貴」為題發文，表示最近瀏海已經長到快要認不出自己，因此他就趕快打電話去附近美容院預約剪頭髮。豈料剪加洗竟然要750元，讓他直呼「這對待業中的我來說是一筆開銷」，也很好奇「想問現在年前剪頭髮都是這種價錢嗎，還是我就放棄洗頭髮只要店家幫我剪頭髮就好了，大家覺得呢」？
貼文一出，掀起熱議，「好貴」、「我平常的就850了，但實在剪得很好」、「750超便宜好嗎」、「明明就有500的，多問幾家不會？」。
不過，也有內行人透露「真相」，表示很多美髮店在年前通常都會「加價」，「年前加價正常」、「年前都這樣」、「看店家有沒有價目表吧，才能對比有沒有年前加價。我常去的店單剪就要500，所以就不洗了，純剪」。
此外，也有網友提出建議，「去百元剪髮+自己洗頭」、「連鎖的應該會比較便宜」、「百元理髮剪一剪就好了」、「自己買電剪剪了十幾年了」、「我是剪一百元快剪，因為只要普通學生頭，整齊、清爽就好，不需什麼設計」。（編輯：郭佩蓉）