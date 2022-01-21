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買F-16V恐無人飛！空軍前副司令籲成立「後備飛行大隊」

▲面對飛官缺口，前空軍副司令張延廷(左)建議軍方應成立「後備飛行大隊」以化解空防破口危機。（圖／記者呂炯昌攝，2022.01.21）
▲面對飛官缺口，前空軍副司令張延廷(左)建議軍方應成立「後備飛行大隊」以化解空防破口危機。（圖／記者呂炯昌攝，2022.01.21）

記者呂炯昌／台北報導

2022-01-21 10:50:45｜2022-01-21 10:52:23

嘉義空軍基地1架編號6650的F-16V戰機失事墜海，飛行員陳奕上尉不幸殉職。台灣民眾黨立院黨團今（21）日召開記者會，邀請前空軍副司令張延廷提出具體建議，呼籲政府正視空軍三大困境，解決空軍飛行員不足、缺乏訓練及第一線戰力壓力過大等體制性問題，保障國防戰力。張延廷則建議軍方應成立「後備飛行大隊」，以化解空防破口危機。

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民眾黨立院黨團今日舉行「面對體制性問題，減少空軍人才壓力！」記者會，立委張其祿表示，國軍6年來累計發生17起重大事故，造成28死、10傷，其中又以空軍及飛行事故最多，因此要處理國防體制性問題，必須先從空軍下手，持續降低空軍事故風險最為優先。當前空軍也正面臨設備轉換問題，舊的戰機太舊未淘汰，新的戰機卻太新，導致人力青黃不接。

民眾黨立委邱臣遠表示，空軍三大困境分別是少子化、近視率高、飛官及飛行訓練時數不足。少子化衝擊募兵，未來將接裝66架ATJ勇鷹高教機，替換F-5系列部訓機，會有新的人力需求；另外對美國新購66架F-16V戰機，將使空軍多出的飛行聯隊將有100多名飛官需求，若沒有及早規劃，恐將「有機無人」。

張其祿表示，以陳奕上尉案例來看，飛一線戰機前應有400小時3階段3機種的飛行訓練，再換裝成主力戰機，但陳奕只飛260小時就換裝F-16，空軍至今尚未說明為何短缺160小時。陳奕換裝F-16戰機至今共22個月，飛了62小時，每個月平均3小時，若按照北約標準，每月至少要飛15個小時才夠。而如果去攔截解放軍的是訓練時數不足的飛官，可能因操作不慎或判斷錯誤，產生政治危機。

邱臣遠指出，國軍對報考空軍飛行生的空勤體格要求非常嚴格，除了身高和身體質量指數（BMI），兩眼裸視視力須0.8以上，曾接受視力矯正手術者不能報考，然而根據衛福部研究，3C產品讓高中生近視率超過90%，資格不符；此外，解放軍自2019年演訓頻率連年升高，台灣需要更多飛官應對，使合格飛行教官無暇教導年輕的飛行員，新進飛官的訓練時數也被壓縮。

前空軍副司令張延廷直言，建議成立「後備飛行大隊」，以發獎金召回兩類退役戰鬥機飛行員，「甲類」為退伍不久，身體素質尚佳，且對戰技與準則仍熟悉者，代替現役飛行員帶飛訓練中的學官，讓現役飛行員不再執行任務與帶飛學官兩頭燒，學官也能有更完整的訓練時數；「乙類」則是退伍較久，身體素質合格的資深飛官，每月2次定時飛模擬機，並通過鑑測保持熟悉操作流程。

另外，張延廷也提出警告，目前空軍採三階段三機種培訓飛行員，T-34C初教機降落進場速度為90海浬，將汰除的AT-3教練機約120海浬，改成三階段兩機種後，勇鷹高教機進場速度卻達142海浬，恐造成飛官學員更大壓力。

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