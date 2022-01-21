買F-16V恐無人飛！空軍前副司令籲成立「後備飛行大隊」

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民眾黨立委邱臣遠表示，空軍三大困境分別是少子化、近視率高、飛官及飛行訓練時數不足。少子化衝擊募兵，未來將接裝66架ATJ勇鷹高教機，替換F-5系列部訓機，會有新的人力需求；另外對美國新購66架F-16V戰機，將使空軍多出的飛行聯隊將有100多名飛官需求，若沒有及早規劃，恐將「有機無人」。
張其祿表示，以陳奕上尉案例來看，飛一線戰機前應有400小時3階段3機種的飛行訓練，再換裝成主力戰機，但陳奕只飛260小時就換裝F-16，空軍至今尚未說明為何短缺160小時。陳奕換裝F-16戰機至今共22個月，飛了62小時，每個月平均3小時，若按照北約標準，每月至少要飛15個小時才夠。而如果去攔截解放軍的是訓練時數不足的飛官，可能因操作不慎或判斷錯誤，產生政治危機。
邱臣遠指出，國軍對報考空軍飛行生的空勤體格要求非常嚴格，除了身高和身體質量指數（BMI），兩眼裸視視力須0.8以上，曾接受視力矯正手術者不能報考，然而根據衛福部研究，3C產品讓高中生近視率超過90%，資格不符；此外，解放軍自2019年演訓頻率連年升高，台灣需要更多飛官應對，使合格飛行教官無暇教導年輕的飛行員，新進飛官的訓練時數也被壓縮。
前空軍副司令張延廷直言，建議成立「後備飛行大隊」，以發獎金召回兩類退役戰鬥機飛行員，「甲類」為退伍不久，身體素質尚佳，且對戰技與準則仍熟悉者，代替現役飛行員帶飛訓練中的學官，讓現役飛行員不再執行任務與帶飛學官兩頭燒，學官也能有更完整的訓練時數；「乙類」則是退伍較久，身體素質合格的資深飛官，每月2次定時飛模擬機，並通過鑑測保持熟悉操作流程。
另外，張延廷也提出警告，目前空軍採三階段三機種培訓飛行員，T-34C初教機降落進場速度為90海浬，將汰除的AT-3教練機約120海浬，改成三階段兩機種後，勇鷹高教機進場速度卻達142海浬，恐造成飛官學員更大壓力。