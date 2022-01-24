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民眾瘋搶疫苗追加劑　醫：流感疫苗有助降低新冠重症風險

▲本土疫情再起加上天氣寒冷，打流感疫苗給自己基本的防護。（圖／資料照片）
▲本土疫情再起加上天氣寒冷，打流感疫苗給自己基本的防護。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2022-01-24 11:00:00

隨著本土疫情再起，加上天氣寒冷，日夜溫差大，流感病毒也開始蠢蠢欲動，面對雙重病毒夾擊，各地除了積極展開接種新冠疫苗追加劑外，衛福部疾管署也宣布全面開放年滿6個月以上的民眾公費施打流感疫苗，全國共約3700多家合約院所可提供接種服務，呼籲大家踴躍接種，保護自己及家人。

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▲民眾搶打新冠加強劑，施打流感疫苗多一道保護。（圖／資料照片）
▲民眾搶打新冠加強劑，施打流感疫苗多一道保護。（圖／資料照片）
路加小兒科診所院長王仁水表示，由於最近本土疫情蔓延，掀起新冠疫苗搶打風潮，但打流感疫苗的民眾，卻比往年明顯少了許多。有的民眾認為已經打過COVID-19疫苗，流感疫苗沒打沒關係，也有些民眾因為打COVID-19疫苗時產生不適感，所以害怕不敢打流感疫苗。每年農曆春節前後及2、3月，正是流感的高峰期，今年又遇上新冠肺炎Omicron變種病毒疫情，兩者皆為傳染力強的病毒，民眾更要提防流感病毒與新冠肺炎病毒狼狽為奸，產生共伴效應，增加重症及死亡風險。流感疫苗已有50年歷史，相較新冠疫苗穩定許多，近乎沒有副作用，醫師提醒，流感的傳播速度不亞於Omicron，千萬不可小覷。

面對即將到來的寒假與春節，許多人都會出遊訪友，傳染機會增高，王仁水呼籲，現在大家搶打新冠疫苗加強劑，但也別忘了最基本的保護，也要接種流感疫苗，才能提高自我防護力，減少家庭群聚感染，以及長者孩童感染重症風險。由於打完疫苗還需要約2~4週才能產生免疫保護力，現在正是關鍵施打時間。

▲打疫苗不是只有小孩的是，大人更應該施打，才不易傳染給家中抵抗力弱的小孩及老人。（圖／資料照片）
▲打疫苗不是只有小孩的是，大人更應該施打，才不易傳染給家中抵抗力弱的小孩及老人。（圖／資料照片）
王仁水強調，打疫苗不是只有小孩的事，預防接種可提高身體的保護力，又能省去治療的龐大醫療資源與成本，CP值較好，尤其大人才是家庭的經濟支柱，萬一感染流感，不但容易傳染給家中抵抗力弱的老人及小孩，自己本身也可能會因為請假就醫，造成經濟上與心理上的壓力與負擔。

新冠病毒不斷變異，疫苗接種雖然無法擔保百分之一百不會感染，但一定程度上可以減少感染率與重症/死亡的發生率，有研究指出施打流感疫苗可以降低24% COVID-19感染機率與重症住院風險，還可降低中風及因病毒性感染造成的敗血症發生機率，好處多多。今年流感疫苗不管公費自費，全部都是四價流感疫苗，打一針可以同時預防兩種 A 型流感跟兩種 B 型流感，目前有四家廠商製作的疫苗可以選擇，副作用極低，安全性更高，民眾可放心接種。

▲路加小兒科診所院長王仁水建議，無論是尚未施打，或僅施打一劑、或兩劑基礎劑、或已完成三劑加強劑新冠肺炎疫苗的民眾，只要間隔超過一週，都可以再施打流感疫苗，讓自己的保護力更加完整。（圖／資料照片）
▲路加小兒科診所院長王仁水建議，無論是尚未施打，或僅施打一劑、或兩劑基礎劑、或已完成三劑加強劑新冠肺炎疫苗的民眾，只要間隔超過一週，都可以再施打流感疫苗，讓自己的保護力更加完整。（圖／資料照片）
這次提供的流感疫苗中，也加入了由細胞培養的流感疫苗，取自MDCK哺乳動物犬腎細胞培養製作而成，沒有傳統雞蛋胚胎可能產生抗原變異的困擾，受到汙染的機率也較小，且沒有雞蛋過敏的疑慮，更能讓民眾感到安心。因此王仁水建議，無論是尚未施打，或僅施打一劑、或兩劑基礎劑、或已完成三劑加強劑新冠肺炎疫苗的民眾，只要間隔超過一週，都可以再施打流感疫苗，讓自己的保護力更加完整。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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