民眾瘋搶疫苗追加劑　醫：流感疫苗有助降低新冠重症風險

我是廣告 請繼續往下閱讀
面對即將到來的寒假與春節，許多人都會出遊訪友，傳染機會增高，王仁水呼籲，現在大家搶打新冠疫苗加強劑，但也別忘了最基本的保護，也要接種流感疫苗，才能提高自我防護力，減少家庭群聚感染，以及長者孩童感染重症風險。由於打完疫苗還需要約2~4週才能產生免疫保護力，現在正是關鍵施打時間。
王仁水強調，打疫苗不是只有小孩的事，預防接種可提高身體的保護力，又能省去治療的龐大醫療資源與成本，CP值較好，尤其大人才是家庭的經濟支柱，萬一感染流感，不但容易傳染給家中抵抗力弱的老人及小孩，自己本身也可能會因為請假就醫，造成經濟上與心理上的壓力與負擔。
新冠病毒不斷變異，疫苗接種雖然無法擔保百分之一百不會感染，但一定程度上可以減少感染率與重症/死亡的發生率，有研究指出施打流感疫苗可以降低24% COVID-19感染機率與重症住院風險，還可降低中風及因病毒性感染造成的敗血症發生機率，好處多多。今年流感疫苗不管公費自費，全部都是四價流感疫苗，打一針可以同時預防兩種 A 型流感跟兩種 B 型流感，目前有四家廠商製作的疫苗可以選擇，副作用極低，安全性更高，民眾可放心接種。
這次提供的流感疫苗中，也加入了由細胞培養的流感疫苗，取自MDCK哺乳動物犬腎細胞培養製作而成，沒有傳統雞蛋胚胎可能產生抗原變異的困擾，受到汙染的機率也較小，且沒有雞蛋過敏的疑慮，更能讓民眾感到安心。因此王仁水建議，無論是尚未施打，或僅施打一劑、或兩劑基礎劑、或已完成三劑加強劑新冠肺炎疫苗的民眾，只要間隔超過一週，都可以再施打流感疫苗，讓自己的保護力更加完整。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。