酒駕未肇事初犯　法務部建議提高刑度最重判3年

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對於遏止酒駕，朝野立委提案修法，包括將酒駕致人於死的法定刑納入死刑、無期徒刑，並非只有現行規定的3年以上、10年以下有期徒刑。
蔡碧仲受訪時說，法務部為了遏止酒駕行為，採取強力執法，包括對酒駕案件一律從速從重追訴，如果法院判決量刑過輕，公訴檢察官將依法提起上訴，具體求處重刑，法務部也會依法嚴審因酒駕入監服刑者的假釋。
蔡碧仲表示，各地方檢察署從嚴審核而不准易科罰金經發監執行的酒駕被告，到今天為止約有170人；嚴懲酒駕惡行，法務部絕對沒有講空話。
法務部所提書面報告指出，初犯酒駕者，現行刑法第185之3條第1項第1款規定，吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克，或血液中酒精濃度達0.05%以上者，現行刑度為2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金；為重懲嚴罰，建議改為3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。
關於現行酒駕再犯的年限及刑責，法務部建議從5年內修正為10年內，並增訂得併科罰金。
法務部建議，曾犯本條或陸海空軍刑法第54條罪則，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於10年內再犯酒駕罪行而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科300萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。
法務部也建議修正酒駕致人死傷條文，改為致人於死者處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；致重傷者處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。
對外界關心是否能沒收酒駕車輛，法務部表示，現行刑法第38條已有規定，酒駕行為的車輛即得沒收，並依車輛是否屬於犯罪行為人，區分沒收的事由。
立法院司法及法制委員會正逐條討論朝野立委所提酒駕修法條文。（編輯：康世人）1110121