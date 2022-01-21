加利科技混「陸製口罩」標MIT 負責人林明進遭判5月
加利科技為口罩國家隊一員，日前遭爆將陸製口罩混充實名制口罩在台販售，並在2020年3月遭海關與保三總隊查出進口陸製口罩虛偽標示「Made in Taiwan」達6萬9570片，被依虛偽標記商品原產國罪起訴。士林地院今（21日）判處有期徒刑5月。
編輯中心／綜合報導
2022-01-21 11:51:08
新冠肺炎疫情2020年起肆虐全球，國人在1月初大量搶購口罩導致口罩一夕之間短缺，行政院為此宣布禁止口罩出口，並擴大口罩產能、徵用口罩，組成國照國家隊，在2月6日起施行口罩實名制，限制每人領取的口罩數量，確保國內口罩能穩定供給。
不過，國家口罩隊成員之一的加利科技，卻被查獲進口大陸口罩，且非醫用口罩混入實名制口罩中，標示「MIT」販售獲利，有產地標示不實，基隆海關查驗立刻向保安警察第三總隊第一大隊報告偵辦。
士林地檢署訊後不採信負責人林明進說法，依涉犯虛偽標記商品原產國罪起訴，士林地方法院今日宣布，判處有期徒刑5個月，可易科罰金。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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