【試駕】有一種美，叫做BMW M240i xDrive Coupe美

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相信有一部份車迷或車主選擇BMW是看中它的操控魅力，但其實在你所知的內在，BMW外型設計也有獨道品味，雖說美醜定義因人而異，但就全新世代的BMW 2 Series Coupe來看就擄獲不少人的胃口，尤其對於鍾愛雙門跑車的人來說，2 Series Coupe更是絕對合味。
之所以會這麼說是仰賴幾項條件，其中車長較以往有所成長，但在車寬與車高部分則有更寬更低的設定，加上可樂瓶身形和長車頭短車尾配置，營造出更鮮明的運動化氣勢。但真正討車迷歡心的是，正當大夥已經放棄時，新世代2 Series Coupe並沒有和1 Series、2 Series Gran Coupe甚至4 Series相同，朝不斷放大的水箱護罩方向靠攏，反而維持和前代相當的尺寸比例，光這部分就足以讓不少人願意買單。2 Series Coupe吸引人之處還不如此，新世代身形線條也比以往來得更具侵略感，試駕的M240i車型更配有鈰灰色飾條進一步豐富視覺效果。不過車尾設計似乎就不見得人見人愛，但一體式鴨尾與立體造型尾燈，還是帶來不少新意與符合車型的運動氣息。
如果新M240i的造型已讓你躍躍欲試，那所搭載的動力絕對會讓你欣喜若狂，雖然同樣為3.0升直六渦輪引擎，但在技術調校助益下，最大馬力從340hp提升至374hp，0～100km/h加速也只要4.3秒而已，不以為然？如果跟你說此數據已和前世代M2有著相同水準，這樣你還不被它誘惑？
BMW動力輸出調校就是神奇，雖有著強悍的性能，但51kgm扭力發放卻是相當細膩，沒有你印象中或它牌高性能車刻意強調的粗暴反應，但透過油門深淺控制與在運動化八速手自排變速箱搭配，可感受到在滑順不躁動特性下有股強勁的能量不斷輸出，縱使沒有浮誇的調性，但實際輸出特性卻美味可口。
不過若切至Sport Plus模式一切就不一樣了，在此狀態下只需稍加對油門施壓，就會有一股比先前勁上數倍的能量傾瀉而出，甚至M240i還配備Sprint 衝刺功能，只需長按左側降檔撥片，即會調整至目前轉速允許的最低檔位，享受M240i欲傳達的強悍且細膩受控的特性。
隨著猛力加速直線道路已盡，踩煞車轉方向盤，M240i即以俐落精準的朝指定方向前進，腳底配置的M跑車化電子懸吊，在支撐穩定車身之餘給予的回饋也保有舒適的行車品質，一同協助車輛迅速掠過彎角。在這過程中底下的xDrive四輪驅動系統更是稱職扮演著牢牢抓住車身的重要功臣，當然若大膽點加快進彎節奏，就可以感受到蠢蠢欲動的車尾。
M240i除了給予激情也備妥滿滿科技配備供享用，首先若你是BMW老司機一定會對M240i的車艙格局感到相當熟悉，但在這基礎下M240i還是有獨特之處，其中抬頭顯示器顯示畫面加大能提供更多導航訊息，12.3吋規格的數位儀表也較2 Series Gran Coupe來得更大，中控螢幕則相同是10.25吋。除了本身中控系統內建多項功能外，也可以選擇無線Apple CarPlay、Android Auto兩大平台系統與導航。
但反而讓我討喜的是Vernasca真皮M跑車座椅與M方向盤，厚實的握感與包覆性絕佳的乘坐感，在駕乘上給予正面回饋。除此之外M240i更配備立體紋路門板與M光影飾板，兩項小配備及巧思替視覺與觸感都帶來新鮮感受。而安全方面主動防撞輔助、主動車距控制、車道偏離警示等智慧駕駛輔助系統也都有提供。
如果你有289萬元預算，374hp最大馬力的M240i絕對是喜愛雙門跑車的最佳選擇，當然在此級距你也沒有其它選擇了。倘若沒那麼多預算，那199萬元的220i Coupe，雖然動力小了些，但後輪驅動設定相信也不會讓人失望。