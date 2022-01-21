特企／賈靜雯化身總教練　精準鍛鍊核心

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賈靜雯表示，自己本來體脂數曾高達27，後來透過重訓、做瑜伽，搭配高蛋白質飲食及少量澱粉，加上一週2次Zfield肌力塑的鍛鍊，現在體脂已經降到21，最有感的是，核心變得更有力，有時候小女兒爬到她肩上，她也能輕鬆運用核心蹲著站起來。
台灣皮膚科醫學會常務理事蔡仁雨醫師表示，30歲以後，肌肉每年流逝近1%，且年紀愈大流失速度愈快；上班族也因長時間久坐，導致臀部肌肉流失，產生肌力不足的狀況，最直接的影響是體力不夠，常感覺疲倦，而亞洲人天生因為體型關係，臀部較為扁塌，肌力不足也會使線條更加鬆垮下垂，若每週固定時間透過肌力塑訓練肌力，20至30分鐘療程相當於進行36000次鍛鍊收縮，透過足夠的訓練次數與漸進式強度輔助肌肉訓練。
台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長曾忠仁醫師指出，在缺乏正確的訓練下，一般民眾常出現運動傷害，肌力塑真實模擬完整運動階段，包含熱身、重訓與舒緩，透過機器的輔助，可以更效率達到鍛鍊的效果。對於想使用未來健身科技達到體態控制的民眾，他提醒，不運動肌肉就會自己消失，比起說是治療，肌力塑更像是保養維持。
美麗境界診所執行長朱家緯醫師表示，無論是從不運動的人或專業健身者，都可以藉由高頻磁技術所產生的不同頻率，達到適合的運動強度，就如專業健身教練般帶領精準健身，減少自主運動用力不當的傷害，精準鍛鍊核心、手臂、腿、臀等部位的肌力訓練。