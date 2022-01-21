電金權值股齊摔！台股終場大跌318點摜破萬八、收17899點
美股昨（20）日四大指數齊跌，今（21）日亞股一片綠油油，日韓股市都跌1%以上，陸港股跌幅則在1%以內。台北股市跌勢相對較深，早盤跌200點，來到萬八關卡，但走勢節節敗退、萬八失守，中午過後更是越跌越重，尾盤來到今日最低點17851點，17900點也失守。終場跌318點，跌幅1.75%，收在17899點，成交金額新台幣3041億元，電金權值股全重摔。
記者許家禎/台北報導
2022-01-21 14:04:14
台北股市今日終場跌318點，跌幅1.75%，收在17899點，成交金額新台幣3041億元，像是權值股台積電尾盤又拉回，一度跌14元，來到637元，終場收在641元，跌幅1.5%。其他，聯電、聯發科、英業達、世界先進、力積電跌逾1%，南亞科、日月光跌逾3%。友達與群創賣壓沉重，跌4到5%
金融股也是重災區，富邦金、國泰金、新光金跌逾2% ，華南金、開發金、元大金、台新金、永豐金、中信金跌逾1%。航運股也一片綠油油，長榮跌勢擴大，終場跌6%多，陽明跌4.8%、萬海跌近6%。長榮航跌3.7%、華航跌4%以上。疫情概念股與遊戲股相對抗跌，如恆大、毛寶、亞諾法漲2到7%多。華義飆漲停，昱泉、橘子漲3到5%。