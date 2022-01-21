神隊友！照顧「雙胞胎兒子」壓力大 楊采妮老公暖心安慰
「永遠的女神」楊采妮在疫情前曾來台拍攝電影《嗨！神獸》，和童星白潤音、金馬認證實力派演員呂雪鳳同場飆戲，她透露自己的外婆是三重人，所以一直以來對台灣都有很深的感情，過往每年都會返台過農曆新年，但這2年因為疫情關係，好幾次訂了飛機票後又臨時取消，相當想念在台灣的家人，好在婆家對她非常好。
記者臺孝婷/台北－新加坡連線報導
2022-01-21 14:32:10
楊采妮和老公邱韶智曾交往9年，分手後8年復合，並於2013年結婚步入禮堂，組織幸福家庭。楊采妮2017年生下一對雙胞胎兒子，她坦言現在接工作多了許多顧慮，因為捨不得離開小孩太久，2018年來台拍攝《嗨！神獸》時，楊采妮都會在飯店、車上和2個兒子視訊通話，以免影響到拍攝工作。現在雙胞胎兒子已經4歲多，和老公因為疫情關係，大部分時間都待在家裡，「反而讓我有了一個機會跟孩子相處很長的時間，他們就變得更加黏我了。」
身為新手媽媽的楊采妮透露，和老公從兒子們身上得到許多快樂，「有些人說，生了小孩會讓你變年輕、更有活力，其實是在教我們，不是我們在教他，反而是提醒我們很多東西，可以很簡單就滿快樂的。」她坦言自己也會有很累、情緒失控的時候，楊采妮會跟老公說：「我覺得我做不到。」老公則會鼓勵她：「沒有我已經覺得妳很盡力了！」