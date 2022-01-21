無私奉獻送愛榮民子女 新竹榮服處致贈感謝牌

新竹榮民服務處除了在榮民生前提供照顧服務外，多年來努力推動的「遺孤認養活動」，更藉由募集社會各界之愛心善款，照顧亡故榮民的第二代，讓失怙或單親的榮民遺孤有機會繼續接受教育，力爭上游。善心捐款人來自輔導會會屬機構、民間企業及一般民眾，同時還有更多的退除役官兵及眷屬秉持人溺己溺的情懷，定期定額捐助新竹地區青年學子努力向學。目前捐款人數計有117人，受助遺孤學子計有63位之多。
記者蔡孟尚/綜合報導
2022-01-21 14:48:18
該處每年規劃辦理春節感恩圍爐相見歡活動，安排認養人與遺孤學子見面，並邀請轄區獨居年長榮民圍爐，一起感受溫馨的年節氣氛。但考量近期疫情有逐步增溫的趨勢，除了改由服務團隊陪伴捐款人親送年菜慰問獨老及遺孤家庭，也由該處幹部一一親送精心設計的感謝牌，表達對認養人最深的感謝與祝福。
榮服處酆世俊處長親自前往感謝長期捐助善款的台北榮總新竹分院彭家勛院長、新竹榮家陳桂美主任、雲林榮服處新任處長姚辰蕙(前新竹榮家副主任)，即使身處防疫第一線、照顧年長住民勞心勞力，仍惦記著返鄉過節的遺孤學子們健康與求學狀況。該處同時感謝民間企業—富廣建設公司，以及默默付出的志工榮眷們長期熱心的捐輸，並關懷學子們成長所需，讓這些家庭在春節前仍能感受滿滿的愛與正能量。疫情期間更讓人感受到來自社會各界的溫暖，格外珍貴。
酆世俊處長表示，雖然社會各界受到疫情的衝擊，但善心人士的愛心卻從未停歇，特別選在農曆春節前夕，由處長及各級幹部逐一拜會並致贈感謝牌給這些長期一路支持新竹榮服處的公益企業(團體)及愛心捐款人，表達對捐款人善心義舉的由衷感謝！