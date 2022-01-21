莊豐嘉槓藍營確定走人　陳雅琳暫代華視總經理

華視總經理莊豐嘉被爆要「修理」國民黨，惹怒藍綠兩大黨鞭，卡住總預算協商，盛傳因此丟總經理一職。華視今（21日）舉行第23屆第九次臨時董事會，會中通過莊豐嘉總經理請辭案，隨即通過由新聞台陳雅琳台長暫代總經理一職，華視董事會表示，莊豐嘉總經理為顧及公廣集團整體利益，主動提出辭呈，華視董事會勉予同意。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-21 17:00:00
莊豐嘉稍早在臉書提到，國民黨和部分政客名嘴一直嚷嚷著說華視虧損持續擴大，事實上華視往年虧損多在2至3億元之間，去年因為進入52新聞台，增加100人的人事成本、辦公空間裝修及設備採購等支出，還遭遇疫情，廣告和專案面臨嚴重衰退的危機，「昨天正式出來的實際數，是大幅降低虧損，從2.9億元降為1.24億元，減少1.66億元，跟前一年實際虧損2.68億元相比較，也大幅減少1.4億元。雖然還未能轉虧為盈，但這已經是華視十幾年來最好的成績。」
莊豐嘉攤開成績，在新聞戰力上，華視新聞闖進52台，從此不再只是被邊緣化的老三台，在戲劇表現上，去年《俗女養成記2》的成績有目共睹、叫好叫座，勇奪所有台劇收視第一名，還獲得東京電視節遴選為三大外語特別獎之一，在營收數字上，2021年台灣所有電視頻道的廣告收入減少了100億元，華視本身卻逆勢成長1億元，他認為：「一切都是最好的安排，在成績最好的一年告別，留下對得起自己和大眾的身影，是最好的ending。」