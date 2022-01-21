春節「拒」賭　屏警強力掃蕩兩處賭場

農曆春節將屆，屏東縣警局宣示過年期間將積極取締職業性賭場及公共場所賭博決心， 19 日在鹽埔鄉一處偏僻果園內鐵皮工寮破獲天九牌賭場，查獲簡姓主嫌及賭客共計 26 人查扣賭 71 萬餘元。另外， 20 日凌晨 1 時許破獲藏身在屏東市忠孝路段民宅內的大型「天九牌」賭場，查獲莊家及賭客共計 17 人，賭金共計 13 萬餘元等證物，全依賭博罪移送法辦。

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▲屏東警分局在屏東市忠孝路一處民宅內查獲以「天九牌」賭博，查獲吳姓莊家及賭客共計17人，並查扣賭金新臺幣共計13萬7710元等證物。（圖／屏東縣政府警察局提供, 2022.01. 21）

屏東縣警局日前獲報在鹽埔鄉有職業賭場出沒，經查訪後掌握賭場位置，於 19 日由督察科會同保安隊及交通隊警力，在鹽埔鄉一處偏僻果園內查緝，一舉破獲該紙質天九牌（俗稱紙盅）職業性大賭場。

該賭場簡姓主持人以經營天九牌賭場抽頭營利，現場查扣抽頭金及賭資共計新臺幣 71 萬餘元、紙質天九牌、骰子、計時器等證物，全案嫌疑人 26 人，詢後均依賭博罪移送法辦。

另外， 20 日凌晨 1 時許警方在屏東市忠孝路一處民宅內查獲以「天九牌」賭博， 20 日持搜索票前往查緝，當場查獲吳姓莊家 ( 男、 68 年次 ) 及賭客共計 17 人，並查扣天九牌 1 副、骰子、監視器主機、螢幕、鏡頭及賭金新臺幣共計 13 萬 7710 元等證物。

該賭場吳姓主持人利用民宅藏身，以天九牌供賭客聚賭，且心存僥倖以為警方將忙於春節期間各項勤務而不會查緝，警方到場時喝斥「不要動！」，現場莊家及賭客等 17 人當場傻眼遭逮，全案依刑法賭博罪及違反社會秩序維護法裁罰。

▲屏東警分局在屏東市忠孝路一處民宅內查獲以「天九牌」賭博，當場查扣天九牌1副、骰子、監視器主機、螢幕、鏡頭及賭金。（圖／屏東縣政府警察局提供, 2022.01. 21）