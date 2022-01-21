不可以色色！鮮肉網紅影片被控「猥褻」 成創作起訴首例
新加坡一名男網紅Titus Low，涉嫌在付費社群影音平台OnlyFans發佈色情內容，遭新加坡國家法院以散播猥褻內容的罪名起訴，成為首位因散播不當內容獲罪的新加坡影音創作者。
記者李澍/綜合報導
2022-01-21 16:51:05
目前Titus Low在OnlyFans上有2萬5300名粉絲，在他上傳的內容中，有不少裸體與含有成人內容的影片。對於指控，Titus Low透過《BBC》辯駁表示，他認為裸照與性愛影片是「成年人你情我願之事」，他覺得並不構成犯罪問題，直到去年10月警察到家中扣押手機、IPad、OnlyFans帳戶訊息，並告知他遭人舉報散佈淫穢內容。
Titus Low也回應，過程中有試圖重新登入帳戶，因為那是唯一的收入來源。
新加坡警方於去年11月2日二度前往Titus Low住所，扣押其備用手機、OnlyFans帳戶；12月新加坡警方傳喚Titus Low到案說明，除了被指控傳播色情內容外，還因曾試圖登入而被控妨礙公務。前者最高可判處3個月徒刑、後者最高可判處6個月徒刑與5000新幣的罰款。
Titus Low表示，當時相當害怕。他的帳戶目前內容已無法顯示。
另一名創作者LucyToday認為，新加坡有100多名OnlyFans創作者，這次恐怕會引起恐慌，因為警方將性行為看成是犯罪，令人感到相當沮喪。