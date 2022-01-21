過年是場災難？最煩人5大困擾 紅包給多少、返鄉大塞車
小時候最期待農曆新年，電視看到飽、天天吃好料、還有紅包拿，家人親戚全回來圍爐團聚，好不熱鬧。但隨著年紀漸長，年味也愈來愈淡，甚至對許多大人來說，過年根本是場災難。《Social Lab社群實驗室》追蹤近1年關於「過年煩惱」的網路聲量，分析最讓網友感到煩躁的5大過年困擾，果不其然親戚間的問候攻勢最讓人招架不住，「很多一樣的問題要回答不同人N次」最讓人心累，或是要對幾年才見一次面的遠親交待自己的交友狀況、私生活，想到就忍不住翻白眼。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-21 15:59:10
觀察網友熱議的過年煩惱，不少人反感都是來自於親戚的問候攻勢，日前有民眾提問，農曆春節回家，還要應付一堆親戚，會不會覺得很累引來許多網友留言表示贊同：「出社會後希望親戚愈少來拜年愈好，很多一樣的問題要回答不同人N次」、「過年見到親友一定會問東問西」。
而過年必備的包紅包、大掃除等傳統環節，也是不少人的一大煩惱，最常見就是「紅包要包多少」的問題，有人認為「（第一份工作）包兩千好像比較好看」，但也有實際派直言，紅包這種東西，量力而為就好。
年前大掃除讓不少民眾心累，大嘆「過年時我最怕做不完的家事要打掃」、「家裡有35片大大小小玻璃要擦」，不過也有網友認為，許多地方幾乎是一年一清，趁年前打掃乾淨神清氣爽，而且才有過年儀式感。
面對親戚問候攻勢，不同族群也有不同煩惱。已經結婚生子的男性，最討厭被問薪資、年終獎金多少，尤其媽媽們最討厭聽到親戚問「要不要再拼一個」，網友坦言長輩自以為是的勸生話術，最容易讓內心的白眼翻到天邊，「什麼時候再生一個，這句話很惹怒人，尤其是跟妳說下一胎一定會是男的」。
而未婚男女則最常被追問有沒有另一半、什麼時候要結婚，讓網友心有戚戚焉。不過難得一年一度親朋好友團圓，若今年也害怕遇到這些麻煩事，不如轉個念，先想好「標準回答」見招拆招，用官方說法打發掉就好，別破壞過節好心情。