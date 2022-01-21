真「塑」好用！泰國塑膠紙鈔3月上路　紙鈔可續用

泰國鈔票將有新變革！泰國幣值最小，流通卻最廣的紙鈔20泰銖將改用更耐用、壽命更長的「塑膠鈔票」。泰國央行表示，3月24日起正式發行。
記者李澍/綜合報導
2022-01-21 17:49:38
據泰國中文媒體《世界日報》報導，泰國央行總裁塞塔普20日向媒體表示，泰國央行新發行的塑膠鈔票是由聚合物製成，不易受潮、沾塵或弄髒，比起紙幣可延長2.5倍壽命，減緩鈔票折舊速度。除了泰國，目前英國、加拿大、澳洲、以色列、馬來西亞、新加坡、馬來西亞都有使用塑膠鈔票。
泰國央行表示，新版20泰銖的塑膠鈔票圖案、樣式、外觀與現行流通的紙幣相同，不過在防偽技術上更先進，民眾可透過「摸」、「舉」、「轉」來分辨真偽。
據泰國央行介紹，塑膠鈔票可以用手先摸到皇室圖騰、泰文20泰銖的浮雕；將鈔票舉起可透光看兩面皆有泰王圖像；鈔票旋轉傾斜時，垂直的條狀箔膜會出現「20」的字樣，旁邊浮雕也有隱藏的數字「20」。
另外，新運用的防偽設計是在鈔票雙面都有透明突起的水滴狀浮雕，各角度都可以看到水滴內的數字「20」；在水滴下方還有寶塔浮雕，一樣可以看到特殊印製的數字「20」；對於身障人士，則可藉由2朵花型浮雕來辨識幣值，與現在流通的紙鈔相同。
泰國央行表示，20泰銖的塑膠鈔票將從今年3月24日起正式發行，泰國民眾可於泰國的各商業銀行或金融機構提領，現行的紙鈔則可繼續使用。