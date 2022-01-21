《咒術迴戰0》乙骨憂太解除詛咒？電影2／24台灣揭曉！

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他在電影中加入許多原著中不曾出現過的內容、人物與場面，並且堅持製作出一部無論有無看過原著漫畫或電視版的觀眾，都能夠喜歡的作品，他說：「不需要基礎，我要讓所有觀眾都能快速地融入咒術的世界裡，並且為劇中的人物喝采、歡呼甚至被故事感動。這讓我迫不急待地想知道觀眾看完電影之後的反應！」
除了深度刻畫乙骨憂太、祈本里香與同班同學之間的關係與個性，影響咒術世界最重要的兩個角色「夏油傑」與「五條悟」這兩人的關係，也將在電影中讓觀眾更進一步明瞭。
《劇場版 咒術迴戰 0》故事敘述一對青梅竹馬的戀人：乙骨憂太與祈本里香，原本約定好長大要結婚，但里香卻在一場車禍中橫死，死後化為強大怨靈依附在乙骨身邊，為此所苦的乙骨，一度尋死。在五條悟的帶領下，乙骨憂太進入咒術高專學習咒術，讓他結識了新同學：禪院真希、狗卷棘與熊貓，他漸漸打開心房，決定要找到活下去的自信與解開里香詛咒的方法；另一方面，主張全面殲滅非術師的夏油傑宣布發動「百鬼夜行」，要在新宿與京都釋放出千隻詛咒。為此，咒術高專傾盡所有人力阻止夏油傑的野心。
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