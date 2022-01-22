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鄰居穿成「美輪明宏」！男星愛隔壁比自家人多

▲松嶋菜菜子劇中打扮激似美輪明宏。（圖／隔壁的阿力Twitter）
▲松嶋菜菜子劇中打扮激似美輪明宏。（圖／隔壁的阿力Twitter）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-01-22 07:30:00

松本潤在主演的日劇《隔壁的阿力》一改過去形象，化身忍不住「關心」左鄰右舍大小事的「阿力」，粉絲看完後大讚「發現全新的阿潤了！」松嶋菜菜子也突破以往形象，當起隔壁的大嬸，一身黃色的造型，與日前在台爆發的「美輪明宏手機桌布之亂」有幾分相似。

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▲松本潤（左）跟與上戶彩飾演夫婦。（圖／friDay影音）
▲松本潤（左）與上戶彩飾演夫婦。（圖／friDay影音）
《隔壁的阿力》導出現代人對鄰居冷漠、事不關己的社會現象，以做什麼都半調子、優柔寡斷的「阿力」為中心，「阿力」擁有一顆感同身受的心，對別人的關心比自家人還多，多管閒事、雞婆的個性總讓人誤會，故事表面上看似喜劇，實則為會發生在你我身邊的社會寫實劇。

松本潤自認跟角色不同，努力化身成「阿力」，甚至說：「這部連續劇是給我的挑戰書。」至於這次與上戶彩飾演夫婦，松本潤透露他們是高中學長學妹關係，真正同台演戲是第一次，表示以前就聽過上戶彩在拍攝現場大受好評，真正合作後，讚嘆她可以記得現場所有工作人員的名字。

松嶋菜菜子在《隔壁的阿力》不但燙了一頭捲髮、妝容呈現老態，角色興趣是占卜的她，一身黃色服裝造型曝光後，讓許多網友嚇傻；雖然在首集裡的戲份有限，卻完美展現「隔壁的大嬸」演技。《隔壁的阿力》每週五在friDay影音播出。

▲劇中，松本潤過度關心左鄰右舍大小事。（圖／friDay影音）
▲劇中，松本潤過度關心左鄰右舍大小事。（圖／friDay影音）
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