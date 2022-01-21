柯文哲：春節9天疫調、醫療人力下降 疫情恐將再度爆發
台灣新冠肺炎疫情日前因為桃園機場群聚感染事件，目前似乎有逐漸升溫的情況。不僅北部區域有出現確診案例，現在就連高雄地區也傳出十多起的確診案例。對此台北市長柯文哲今（21）日下午在北市防疫記者會上表示，下個週末即將邁入過年的階段，「篩檢、疫調的量能都下降，甚至還暫停打疫苗，我也在想到底疫情會不會跟著擴散。」
記者丁上程／台北報導
2022-01-21 17:49:18
柯文哲表示，現階段若是發現確診者，如果很快地將周圍相關接觸者匡列起來，就能夠有效防堵確診擴散，但如果晚了幾天，需要匡列的人就會更多。「就我看起來疫情到現在的數量，要有效地把所有確診者都匡列起來，實在是不太容易。」柯文哲說，因此他認為疫情要控制有點困難，可能現階段就不能想著要「清零」。
柯文哲表示，他仍舊不贊成提高防疫等級，「因為現在沒有插管死亡或是被送到加護病房的病人，但現階段看起來應該沒辦法清零。」柯文哲說，因為現階段疫苗覆蓋率已經夠了，是不是應該就讓疫情這樣「慢慢感染」，讓民眾「都感染過就不怕感染」。
柯文哲接著直言，現在北市都開玩笑表示「北市最安全的地方是萬華」，因為抽血抗體有97%，無論是打過疫苗的或者是被感染過的，才能達到這麼高的抗體數。「這也就是英國策略，乾脆全部都感染過一次，就不會怕感染，這也是個策略。」柯文哲說，其實這個狀況沒有標準答案，但讓他比較擔心的，就是緊接著而來的九天年假，整個疫苗施打量能與疫調量能下降，真的要想一下是不是會大規模感染。
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