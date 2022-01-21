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安心亞掀網路「婆爆」旋風　蔡振南升格國民岳父

▲蔡振南（左）與安心亞兩人直播合唱。（圖／浪LIVE提供）
▲蔡振南（左）與安心亞兩人直播合唱。（圖／浪LIVE提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-01-21 21:00:00

《浪我在你身邊》講述檳榔西施透過直播平台追求歌手夢想，戲中安心亞直播唱歌，甜美歌聲引起網路「婆爆」旋風，看直播的粉絲爭相呼喚要安心亞當老婆，想不到現實中網友也十分入戲，在網路留言區說：「安心亞如果真的直播唱歌，我不會這麼小氣只送香檳而已。」還有人喊話蔡振南：「岳父，請給我一個機會。」讓蔡振南當場從國民老爸晉升為國民岳父。

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▲孫可芳（左）飾演安心亞好閨密。（圖／浪LIVE提供）
▲孫可芳（左）飾演安心亞好閨密。（圖／浪LIVE提供）
安心亞戲中努力突破自身社交恐懼症，飾演這個角色，像是一趟認識自我的療癒之旅。安心亞說：「我每次跟不熟的人努力聊天時也很緊張，甚至會捏自己的手。我想告訴和魚兒（角色名）一樣的人說，慢慢來，要為自己加油。然後你要更好好愛自己，才有能力愛別人。」殷振豪導演透露，安心亞穿上魚兒的造型，坐進去她的房間拿起吉他時，整個人變得很不像是看到以往在舞台上跳舞的安心亞，當安心亞在現場清唱時，清透乾淨的歌聲，讓他與工作人員都起了雞皮疙瘩。

蔡振南戲中反對女兒直播唱歌，實際上也走過與父親爭取實現夢想的經歷：「我爸爸對我就像戲中我對女兒安心亞一樣。我16歲時想當歌手。民國50幾年哪有什麼男歌手，我爸爸就很反對，為了先讓家人生活有保障，我是先開了帽子工廠，賺錢之後才能寫歌玩音樂的。」蔡振南說：「當你真心喜歡上某種東西，你就會不斷地追求它。而且這輩子可以做到真正喜歡的工作是一種幸運。所以我滿好命的，我這輩子做的事就是我喜歡的，這種感覺很爽。我16歲開始玩音樂到現在60幾歲了。有人問我下輩子要做什麼，我還是選擇一樣，要做我喜歡的東西。」

當蔡振南寫歌闖出名號，父親認同他繼續做音樂但開出條件，蔡振南一輩子遵守至今：「我爸爸在病床上對我說，你做這行可以，但絕對不能誤人子弟。我答應了我爸爸，所以幾十年來我收徒弟來學音樂或學演戲，我一毛錢也沒收過，也不可以請我吃飯。我觀察後，真的沒有才華做這行的人，我會勸他們改行。因為我不想他們耽誤時間，這也是一種不誤人子弟。」

▲大鶴（右）闖演藝圈冷戰爸爸半年。（圖／浪LIVE提供）
▲大鶴（右）闖演藝圈冷戰爸爸半年。（圖／浪LIVE提供）
飾演弟弟的大鶴表示因為自身經歷，很能體會戲中安心亞角色的心情，所以入戲大哭。大鶴說：「我想到一開始我當藝人時我爸也非常反對，因為我起初收入不穩定，有時還得回家跟老爸借錢付房租，我爸看到這樣很擔心，他用台語說，做這途也沒看你賺錢拿錢回來，長得也沒有多好看，也沒人找你演戲。不如你換個工作，去工廠工作也好。」大鶴當下氣到跟父親大吵一架，房租錢也不拿了甩門就走，大鶴說：「我們父子有半年都不說話，後來是媽媽偷偷把房租塞給我的。」《浪我在你身邊》在YouTube「浪我在你身邊」頻道上映、LINE TV同步播出，周六（22日）將播出完結篇。

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