立院臨時會拚24日總預算三讀　朝野明續協商

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游錫堃今下午召集朝野黨團協商，繼續研商「111年度中央政府總預算案」（公務預算部分）。下午朝野黨團協商總預算案開始時，費鴻泰和柯建銘在會中再次共同表達，希望力拚24日完成總預算案三讀、25日通過相關法案。會中沒有異議。
柯建銘也說，誠摯拜託25日如期完成臨時會，不只要通過今年度中央政府總預算案，酒駕、思覺失調緊急安置等相關法案也很重要，今天預計協商到晚上7點，明天可能到凌晨12點，後天要加班的話也只能繼續協商。
朝野協商過程中，根據內政部送達立法院的111年度中央政府總預算編列1.42億元預算，當中光維護費用就要1.38億元，但去年政院就已經拍板暫緩換發數位身分證，朝野黨團都主張減列預算，最終要求內政部精算封存費用，再交由各黨團重新決議。
柯建銘表示，大家對數位身分證都有一些看法，請徐國勇直接說明要留多少錢？徐國勇回應，如果不做會有違約問題，要賠償10億多元，柯建銘反問：「為什麼要賠這麼多？那慢慢告就好了」。徐國勇解釋，設備都在中央印製廠了。柯建銘說，「那封存好了，賣到其他國家去，這樣就不用維護了」。
最後，游錫堃宣布，相關預算提案全數保留，審查前內政部必須精算最低維護費用，經各黨團同意後決議，也不得動用宣傳費。