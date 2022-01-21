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立院臨時會拚24日總預算三讀　朝野明續協商

▲立院臨時會拚24日總預算三讀，朝野明日將繼續協商。（圖／記者林柏年攝）
▲立院臨時會拚24日總預算三讀，朝野明日將繼續協商。（圖／記者林柏年攝）

記者黃宣尹／台北報導

2022-01-21 19:41:43

華視今（21）日召開臨時董事會通過華視總經理莊豐嘉請辭案，立法院長游錫堃下午也重新邀集朝野黨團協商今年度中央政府總預算案，預計明天持續挑燈夜戰，目標下週一開院會通過總預算案、週二處理法律案，先前決議通案刪減270億元，針對政令宣導科目，在野黨不再堅持刪減50%，尊重民進黨建議通刪30%，細項由執政黨自行分配。

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立法院日前朝野協商時決議，總預算案歲出編列2兆2784億元，扣除軍公教人員調整待遇163億元，其餘2兆2621億元通案刪減比率1.19%、約270億元，但在野黨質疑政令宣導科目與網軍、大內宣有關，要求將通刪比率從20%提高到50%，過程中又爆發國民黨團指控華視總經理莊豐嘉威脅撤案的風波，國民黨團要求莊一天不下台就不協商，協商也因此暫時停擺。

游錫堃今下午召集朝野黨團協商，繼續研商「111年度中央政府總預算案」（公務預算部分）。下午朝野黨團協商總預算案開始時，費鴻泰和柯建銘在會中再次共同表達，希望力拚24日完成總預算案三讀、25日通過相關法案。會中沒有異議。

柯建銘也說，誠摯拜託25日如期完成臨時會，不只要通過今年度中央政府總預算案，酒駕、思覺失調緊急安置等相關法案也很重要，今天預計協商到晚上7點，明天可能到凌晨12點，後天要加班的話也只能繼續協商。

朝野協商過程中，根據內政部送達立法院的111年度中央政府總預算編列1.42億元預算，當中光維護費用就要1.38億元，但去年政院就已經拍板暫緩換發數位身分證，朝野黨團都主張減列預算，最終要求內政部精算封存費用，再交由各黨團重新決議。

柯建銘表示，大家對數位身分證都有一些看法，請徐國勇直接說明要留多少錢？徐國勇回應，如果不做會有違約問題，要賠償10億多元，柯建銘反問：「為什麼要賠這麼多？那慢慢告就好了」。徐國勇解釋，設備都在中央印製廠了。柯建銘說，「那封存好了，賣到其他國家去，這樣就不用維護了」。

最後，游錫堃宣布，相關預算提案全數保留，審查前內政部必須精算最低維護費用，經各黨團同意後決議，也不得動用宣傳費。

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