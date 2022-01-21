「山寨羅蘭」現身橘子嘉年華　宇宙人自嘲：我愛北藍

「2022橘子嘉年華春節版」20日正式登場，今（21日）來到第2天，除了「絕對武力Online」、「跑跑卡丁車（王者之戰）」、「動漫橘速報」、「歐橘食堂」等環節，晚間10點宇宙人、琳誼也會帶來精彩表演。宇宙人主唱小玉更自嘲是「北藍」，貝斯手方Q自認今的髮型激似日本「第一牛郎」羅蘭，幽默滿分。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-21 20:50:53｜2022-01-21 21:13:21
宇宙人最新作品《藍色的你 Ocean》MV於1月10日上線，問及創作理念，小玉表示：「疫情間去台東放鬆時，看到海洋有點捨不得離開，所以對著海洋寫了一首歌。」他們也透露，通常是由小玉起頭作詞作曲，大家聽完後再譜曲、合作完成一首歌。
主持人阿Ken詢問：「藍色分很多種，你們分別是哪種？」小玉幽默說道：「北方的藍。」阿Ken隨即接話：「北..藍？」他才解釋是北歐藍。方Q延續成員的幽默，笑說：「我今天的髮型滿像日本的羅蘭！」阿奎則一本正經回應：「我適合牛仔淺藍色！」一翻話被阿Ken虧不合群。
「橘子嘉年華春節版」1月20至23日，一連四天每晚8點於beanfun!、遊戲橘子粉專、遊戲橘子YouTube、Yahoo!TV、Twitch、 17LIVE同步直播。除了每天必須蒐集的bean果豆，至2月7日前都能參與「豆陣來bean果」互動，選取指定卡面達成連線獎勵（換虛寶、抽汽車、iPhone）。