直擊全聯台東首間複合旗艦門市 單挑傳統市場、家樂福
全聯福利中心再下一城，董事長林敏雄帶著營業團隊東進，在台東市區開啟首間大型複合旗艦店，這次與台東縣府合作，在鬧區打造5層樓商城，目前規劃一到二樓，共計約385坪的空間為全聯超市，三到五樓預計將由無印良品進駐，這次全聯斥資2.8億元，希望打造台東打卡新寵。
記者劉雅文／台東報導
2022-01-22 15:31:23
《NOWnews今日新聞》特別前進台東直擊這間大型旗艦店，台東全聯中山旗艦店，1樓超市主打生鮮、烘焙麵包與便當熟食等，設有大型麵包與熟食櫃位，2樓則販售休閒食品、酒類等，全新店面動線寬敞，還設有電梯與手扶梯，同時規劃地下兩層室內停車場，提供54個停車位。
不過令人值得注意的是，這間旗艦店的「鄰居」非常多，其實對面就是當地的中央市場，過個斑馬線就是滿滿的菜市場攤商，而且在距離不到50公尺的店舖右後方，還緊臨著一間家樂福。記者實際詢問當地菜販，業者表示：「很多人做生意不是好事嗎？」顯示對於全聯進駐商圈看法樂觀。
實際詢問了當地居民，一名楊先生帶著一家人來到全聯採購，他表示一直都是全聯會員，很開心開了大型旗艦店，之後會常到現場逛逛；另一名劉先生則是與女友一同來採買，表示因為有方便的停車場，所以之後會考慮優先來這裡採買，但他也強調，希望全聯在手推車回收上，能夠有更好的規劃；另一名楊小姐看到開幕活動，抽空來現場買了熟食、蔬果，但她仍認為自己比較偏好中央市場，因為她每週買菜頻率大約2到3次，市場攤販相互流動、選擇多樣性高，買起菜來比較有趣。