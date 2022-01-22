NBA／湖人報價活塞大將被打槍 以塔克為主體的交易遭拒
根據前《紐約時報》記者Marc Stein報導，遭遇嚴峻考驗的洛杉磯湖人已向底特律活塞提出交易Jerami Grant的方案，但以Talen Horton-Tucker為主體的3換1交易，並未能引起對方的興趣。
記者黃建霖/綜合報導
2022-01-22 08:44:49
湖人本季陣容化學效應不佳，決定改打小球的他們，近期在市場上打探Myles Turner和Grant兩名高機動性前鋒的報價，不過以他們現有手上的資源來看，要打動溜馬和活塞似乎不太容易。
根據Stein的報導，湖人已經向活塞提供過3換1交易Grant的報價，內容是Tucker加上Kendrick Nunn和2027年首輪選秀權，已經是球隊可拿出最有價值的籌碼，但活塞對此不感興趣。
目前在市場上對Grant感興趣的球隊非常多，其中就包括尼克、巫師和拓荒者等多隊，湖人目前拿的出手的籌碼和他隊相比，完全沒有優勢。而Turner和溜馬方面也是差不多的情形。
現有陣容毫無競爭力的活塞，要將陣中頭號大將賣出，自然是希望能得到更多重建資本，但湖人的首輪選秀權已所剩無幾，因此無法提供給對方理想的報價。